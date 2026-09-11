Dukla hlási novú posilu na hosťovanie. Stredopoliar: Môžem pomôcť tímu dosiahnuť ciele

Slovenský futbalový klub MFK Dukla Banská Bystrica priviedol severomacedónskeho stredopoliara Martin Gjorgievskiho na hosťovanie do konca jesennej časti.
Účastník Niké ligy spod Urpína zároveň na svojom webe informoval, že so Zbrojovkou Brno sa dohodol aj na možnosti predĺženia spolupráce do konca sezóny.
V prebiehajúcom ročníku 21-ročný Gjorgievski nezasiahol v drese nováčika do žiadneho stretnutia najvyššej českej súťaže, pričom dva štarty si pripísal v tretej lige za B-tím a jeden za A-mužstvo v pohári.
V minulom ročníku zasiahol v druhej najvyššej súťaži do 14 druholigových stretnutí a strelil v nich jeden gól. V pohárovom ročníku 2025/26 zaznamenal jeden presný zásah a asistenciu.
„Som veľmi nadšený z tejto príležitosti. Zároveň som veľmi rád, že môžem pomôcť tímu dosiahnuť naše ciele v tejto sezóne. Urobím všetko pre to, aby som ukázal svoje kvality a potešil našich fanúšikov,“ povedal Gjorgievski pre klubový web Dukly.
Nováčik Niké ligy sa so štyrmi bodmi nachádza na predposlednej priečke priebežnej tabuľky a ďalší zápas odohrá v sobotu v domácom prostredí proti Skalici.