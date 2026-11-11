Vyletel, kúpil ho slávny európsky klub a ticho. Zabudnutý talent žiari u Lobotku

Mal našliapnuté na veľkú kariéru. Bývalý tréner národného tímu Pavel Hapal v ňom videl diamant.
„Vždy spraví v zápase čosi, čo nikto iný z hráčov nevie. V tom je výnimočný,“ opísal ho v minulosti.
Stredopoliar Martin Chrien pred viac ako deviatimi rokmi vyletel na majstrovstvách Európy do 21 rokov ako kométa. Následne ho z Plzne vykúpila slávna Benfica Lisabon.
Tak trochu zabudnutý hráč dáva o sebe opäť vedieť. Žiari v klube, kde je majiteľom jeho slávnejší rovesník a bývalý spoluhráč. Cez víkend strelil Chrien proti Ružomberku dva góly a jeho Podbrezová vyhrala 4:1.
"Zápas bol pre mňa špecifický, lebo v Ružomberku som strávil štyri roky. Dnes som už plne etablovaný v Podbrezovej, kde sme vytvorili super partiu,“ vravel Chrien pre médiá po zápase.
Čo sa týka gólov, tak prežíva životnú sezónu. A to nie je súťaž ani v polovici. V posledných piatich zápasoch dal štyri góly, celkovo ich má na konte šesť.
Ako mladíci pobláznili Slovensko
Vráťme sa deväť rokov dozadu. Futbalisti Slovenska do 21 rokov siahali na semifinále ME, chýbal im jediný gól.
V pamäti zostávajú slzy trénera Pavla Hapala, ktorého zlomili emócie a rozplakal sa.
„To, čo predviedli Nemci a Taliani, je veľká hanba futbalu,“ vravel vtedy Hapal.
Oboch obvinil, že sa na výsledku dohodli. Nemci a Taliani sa v závere zápasu nesnažili. Vedeli, že výsledok 1:0 pre Taliansko zaručí obom futbalovým veľmociam postup.
Bol to čistý pragmatizmus. Nebolo to pekné, ale pravidlá neporušili. Mladým Slovákom tak tesne ušlo semifinále, aj keď na to herne mali.
Mladíci za pár dní pobláznili krajinu. Do Poľska prichádzali slovenskí fanúšikovia v tisíckach. Na zápase v Kielcach proti Anglicku bolo možno desaťtisíc divákov.
Na slovenské pomery išlo o výnimočne talentovanú generáciu. Možno najlepšiu v dejinách samostatnosti. Na každom poste bol výrazný líder.
VIDEO: Martin Chrien po príchode do Benficy Lisabon
Slováci už v kvalifikácii dvakrát zdolali Holandsko, na šampionáte vyškolili domáce Poľsko (2:1). A vrchol dosiahli proti Švédsku. Obhajcu trofeje pokorili rozdielom triedy (3:0). Diktovali tempo.
Taký tím nikdy netrénoval
Hráči pôsobili uvoľnene a bezstarostne. Trúfali si rovnať sa najlepším v Európe, čo nebýva u slovenských športovcov bežné.
„Takéto mužstvo som nikdy netrénoval. Sú to chlapci, ktorí si vyhovujú nielen na ihrisku, ale aj v živote. Počas celého obdobia som neriešil problém so žiadnym hráčom,“ tvrdil Hapal.
Potvrdili sa prognózy a hráči tejto generácie dnes tvoria gro národného tímu, ktorý postúpil na majstrovstvá Európy 2024.
Obranu už vtedy dirigoval Milan Škriniar, v strede poľa bol majákom Stanislav Lobotka. Ako náhradníci naskakovali do hry Lukáš Haraslín a Lászlo Bénes.
Na lavičke sedel Denis Vavro. Na majstrovstvách Európy mal byť aj Ondrej Duda, ale Hertha Berlín ho neuvoľnila.
Brankárskou jednotkou bol Adrián Chovan, jeho náhradníkom bol Marek Rodák. Na kraji obrany sa striedal Martin Valjent a Ľubomír Šatka.
V širšej nominácii bol aj Dávid Hancko, ale do Poľska sa nedostal. Boli tam aj ďalšie známe mená ako Albert Rusnák, Matúš Bero, Adam Zreľák.
Najproduktívnejší hráč
A medzi nimi gólovo vyčnieval Chrien. Nenápadný stredopoliar bol kľúčovou postavou, najproduktívnejším hráčom i najlepším strelcom Slovákov na ME do 21 rokov v Poľsku.
Skóroval proti Anglicku i Švédsku, ešte predtým proti Poľsku na gól prihral. A na turnaji sa predal.
Chrien bol so štyrmi gólmi druhým najlepším strelcom Slovákov už v kvalifikácii. Tréner Hapal mu vždy veril.
Na ME v Poľsku na seba upozornil až do takej miery, že ho kúpila chýrna Benfica Lisabon. Najslávnejší portugalský klub, rekordér v počte titulov a dvojnásobný šampión Pohára európskych majstrov, čiže predchodcu Ligy majstrov.
Chrien podpísal päťročnú zmluvu. Prestupovú čiastku kluby nezverejnili, ale podľa informácií portálu iSport.cz zinkasovala Plzeň necelý milión eur.
Odchovanec Podlavíc
Prestup vtedy 21-ročného mladíka bol senzáciou. Káder Benficy mal v tom čase hodnotu zhruba 222 miliónov eur. Chrien stál podľa servera Transfermarkt pred ME okolo 300-tisíc eur.
Na ME do 21 rokov sa prišlo pozrieť 135 skautov z elitných klubov z celého sveta. Dvaja z nich boli z Benficy Lisabon.
Pre Plzeň to bol parádny kšeft, lebo Slovák tam bol v tom čase iba ´do počtu´. Nerátali s ním.
Nezapadal do koncepcie či štýlu hry, odohral tam minimum. „Myslím, že som už veľakrát ukázal, že na to mám, ale asi to v Plzni vnímajú inak,“ tvrdil vtedy Chrien. Ani raz nedostal šancu v základnej zostave.
Chrien je odchovanec Jupie Podlavice, kde vyrastal aj Marek Hamšík. V prvej lige debutoval v drese Banskej Bystrice už v sedemnástich.
Prvý ligový gól dal v máji 2013 (ešte v drese B. Bystrice) proti Slovanu. Mal vtedy osemnásť. O rok neskôr zamieril práve do Plzne. Putoval však po hosťovaniach. Pôsobil aj v Českých Budějoviciach, Brne i v Ružomberku.
V lete 2017 tak Chrien zamieril do najslávnejšieho portugalského klubu, čo pozitívne šokovalo predstaviteľov Plzne.
Raz budem deťom rozprávať
„Martin odohral skvelý šampionát a dostal veľmi zaujímavú ponukou, ktorá sa prakticky nedala odmietnuť,“ vravel vtedy šéf Plzne Adolf Šádek.
V tom istom čase prestúpil Škriniar do Interu Miláno a Lobotka do Celty Vigo. V oboch prípadoch sa to ukázalo ako dobrý ťah. Chrien sa však v Benfice nepresadil.
„Keď raz skončím kariéru, tak si poviem, že som to aspoň skúsil. Raz budem deťom rozprávať, že som bol súčasťou takého slávneho klubu,“ vravel v minulosti pre denník SME.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko do 21 rokov
V drese Benficy debutoval pomerne skoro, už v auguste 2017.
Portugalský gigant vyhral ligový zápas s Belenense 5:0, Chrien odohral posledných dvadsať minút.
Ďalších 25 minút pridal ešte v portugalskom pohári. Viacej ich už v súťažnom zápase nepridal, hrával iba za béčko.
Skúšal to v Maďarsku
O rok zamieril na hosťovanie do Santa Clara. Načas ožil, hrával v základnej zostave.
V osemnástich zápasoch dal jeden gól. Chrien sa v tom čase dostal aj reprezentačného áčka. Pripísal si zatiaľ prvý aj posledný štart – proti Jordánsku. Slováci vyhrali 2:1 a Chrien aj skóroval. Pomohlo mu aj to, že bol vtedy tréner Pavel Hapal.
„Pre stred poľa je prínosný typ, fyzicky zdatný, hrá dobre hlavou v defenzíve aj ofenzíve,“ vravel v roku 2019 Hapal.
Chrien však nenaplnil v Benfice zmluvu a v januári 2021 zamieril ako voľný hráč do Mezőkövesd Zsóry FC.
V maďarskej lige odohral 25 zápasov, dal jeden gól. V januári 2022 prestúpil do Pohronia, kde stihol odohrať osem ligových zápasov.
U Lobotku
V lete 2022 zamieril do Ružomberka, kde strávil tri sezóny. Vyhral s ním Slovenský pohár (2024), zahral si v predkolách Konferenčnej ligy. Nastupoval pravidelne, strelil celkovo jedenásť gólov. Z toho desať v Niké lige. Občas nastupoval aj na hrote útoku.
Najviac sa mu darilo proti Slovanu, ktorému dal tri góly.
Od tejto sezóny pôsobí v Podbrezovej, kde patrí medzi lídrov na ihrisku. V poslednom zápase bol najlepší na ihrisku a server Sofascore mu dal takmer dokonalú známku: 9.1.
Od roku 2021 patrí medzi spolumajiteľov Podbrezovej Stanislav Lobotka. Stredopoliar Neapolu vlastní 35 percent akcií klubu, čo znamená, že je jeden z dvoch hlavných akcionárov.
Šéfom Chriena je tak muž, s ktorým prežil najkrajšie futbalové obdobie.