Francúzsky gigant nesplnil finančné ciele a dostal pokutu. UEFA ho napriek porušeniam nevylúčila

Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokutu desať miliónov eur za opakované nesplnenie finančných cieľov v rámci pravidiel finančnej udržateľnosti.
Klub sa však vyhol vylúčeniu z európskych súťaží. UEFA zároveň obmedzila Marseille registráciu nových hráčov pre nadchádzajúci ročník Európskej ligy.
Kontrola finančných výsledkov ukázala, že klub nesplnil podmienky dohody uzavretej s UEFA ešte v roku 2022.
Riadiaci orgán európskeho futbalu však zohľadnil kolaps príjmov z televíznych práv vo francúzskom futbale v sezóne 2025/2026 a tiež relatívne obmedzený rozsah porušenia pravidiel.
Z celkovej sankcie tvorí šesť miliónov eur pokuta za nesplnenie stanovených finančných cieľov a ďalšie štyri milióny za prekročenie limitov na náklady na káder.
UEFA zároveň upozornila, že v prípade ďalšieho nesplnenia podmienok finančnej fair-play (FFP) môže Marseille v budúcnosti vylúčiť z európskych pohárov.
Pokutu dostal aj taliansky klub AS Rím, ktorý zaplatí celkovo šesť miliónov eur.
Naopak, Paríž Saint-Germain, AS Monaco, AC Miláno, Inter Miláno, Besiktas Istanbul, Trabzonspor a Royal Antvyerpy splnili podmienky dohôd s UEFA a už nepodliehajú režimu finančného dohľadu. Informovala agentúra AFP.