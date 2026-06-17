Francúzsky gigant nesplnil finančné ciele a dostal pokutu. UEFA ho napriek porušeniam nevylúčila

Olympique Marseille.
Olympique Marseille. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. jún 2026 o 21:16
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Pokutu dostal aj taliansky klub AS Rím.

Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokutu desať miliónov eur za opakované nesplnenie finančných cieľov v rámci pravidiel finančnej udržateľnosti.

Klub sa však vyhol vylúčeniu z európskych súťaží. UEFA zároveň obmedzila Marseille registráciu nových hráčov pre nadchádzajúci ročník Európskej ligy.

Kontrola finančných výsledkov ukázala, že klub nesplnil podmienky dohody uzavretej s UEFA ešte v roku 2022.

Riadiaci orgán európskeho futbalu však zohľadnil kolaps príjmov z televíznych práv vo francúzskom futbale v sezóne 2025/2026 a tiež relatívne obmedzený rozsah porušenia pravidiel.

Z celkovej sankcie tvorí šesť miliónov eur pokuta za nesplnenie stanovených finančných cieľov a ďalšie štyri milióny za prekročenie limitov na náklady na káder.

UEFA zároveň upozornila, že v prípade ďalšieho nesplnenia podmienok finančnej fair-play (FFP) môže Marseille v budúcnosti vylúčiť z európskych pohárov.

Pokutu dostal aj taliansky klub AS Rím, ktorý zaplatí celkovo šesť miliónov eur.

Naopak, Paríž Saint-Germain, AS Monaco, AC Miláno, Inter Miláno, Besiktas Istanbul, Trabzonspor a Royal Antvyerpy splnili podmienky dohôd s UEFA a už nepodliehajú režimu finančného dohľadu. Informovala agentúra AFP.

Ligue 1

    Olympique Marseille.
    Olympique Marseille.
    Francúzsky gigant nesplnil finančné ciele a dostal pokutu. UEFA ho napriek porušeniam nevylúčila
    dnes 21:16
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