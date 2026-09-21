Maročan sa ukryl v podvozku autobusu. Zostali sme v úplnom úžase, povedal viceprezident

Marockému migrantovi sa v nedeľu večer podarilo utiecť z Ceuty do pevninského Španielska nezvyčajným spôsobom – na podvozku autobusu, ktorým sa vracali futbalisti tímu Real Valladolid.
Tí v nedeľu hrali v Ceute na severe Afriky a utečenca našli, keď pre krik a búchanie zastavili na odpočívadle medzi Cádizom a Sevillou. Informovali o tom v pondelok španielske médiá.
Približne 17-ročného Maročana našli v podvozku tímového autobusu v nedeľu okolo desiatej večer po tom, čo niekoľko futbalistov počulo zvláštne zvuky.
V tom čase už autobus prešiel približne 100 kilometrov od prístavu Algeciras, čo trvalo asi hodinu a pol. Predtým sa autobus trajektom prepravil cez Gibraltársky prieliv z Ceuty.
„Zostali sme v úplnom úžase, keď sme ho vyslobodili zo zadnej nápravy... Dali sme mu jedlo a vodu a urobili sme, čo bolo treba – informovali sme políciu,“ povedal denníku El País jeden z viceprezidentov klubu Real Valladolid Jorge Santiago.
V tíme pôsobí niekoľko francúzsky hovoriacich hráčov, no Maročan nevedel ani po francúzsky, ani po španielsky.
Napokon sa s ním futbalisti dorozumeli pomocou prekladača v mobilnom telefóne a zistili, že mladík sa chcel dostať do centra pre mladistvých v Algecirase.
Do španielskej Ceuty na konci júla nelegálne preniklo cez more a po súši z Maroka sedem až osem desiatok tisíc ľudí.
Väčšina z nich sa v priebehu nasledujúcich dní dobrovoľne vrátila, no tisíce ich tam zostali.
Mnohí žijú v nevyhovujúcich podmienkach v stanoch či provizórnych prístreškoch na plážach alebo v uliciach Ceuty.
Španielska vláda tam postavila niekoľko táborov s veľkými stanmi a rozšírila kapacitu prijímacieho strediska pre migrantov, čím poskytla dočasné ubytovanie približne šiestim tisícom ľudí. Ďalších najmenej 4 000 zostáva na plážach a v uliciach.