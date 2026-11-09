Kto zacelí dieru po Lobotkovi? Sauer si pýta šancu, z klubu prišiel vo forme

Slovenský futbalista Mario Sauer verí, že si na novembrový reprezentačný zraz priniesol formu z nemeckého Kaiserslauternu na kľúčové zápasy v boji o postup do B-divízie Ligy národov.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar si už v piatkovom stretnutí v Košiciach proti Faerským ostrovom môže odkrútiť ostrú premiéru v reprezentačnom A-tíme pri viacerých absenciách v kádri trénera Vladimíra Weissa st.
Sauer si uvedomuje, že „sokolom“ stačí na spečatenie postupu bod, no mladý stredopoliar myslí na víťazstvo.
Sústredí sa iba na trojbodový zisk
„Do každého duelu ideme s cieľom vyhrať. Vieme, že stačí remíza, ale na bod hrať nebudeme,“ zdôraznil mládežnícky reprezentant, ktorý už za A-tím nastúpil v prípravných dueloch.
Ostrý štart ešte na svojom konte nemá, no môže si ho pripísať počas tohto asociačného termínu. Do karát mu hrá aj absencia viacerých opôr v strede poľa vrátane Stanislava Lobotku.
„Je na trénerovi, či mi dá šancu. Cieľom každého hráča je odohrať čo najviac stretnutí a reprezentovať Slovensko. Verím, že ak dostanem šancu, pomôžem tímu,“ uviedol Sauer.
Mario sa však bude musieť zaobísť bez svojho mladšieho brata Lea. Dvadsaťročný krídelník Stuttgartu pauzuje pre zranenie sedacieho svalu.
„Je to škoda pre národný tím, lebo Leo mu má čo ponúknuť a vie mu pomôcť. Ako jeho brat by som bol rád, keby tu bol. Sme v kontakte, drží nám palce,“ priznal o dva roky starší súrodenec.
Nová konkurencia aj skvelá forma z Nemecka
Šanca sa tak okrem Sauera otvorila aj ďalším hráčom. Premiérovú pozvánku dostali Tobiáš Pališčák, Sebastián Nebyla, Ľudovít Reis a útočník Matej Trusa.
„Namiesto Lea sú tu ostatní chalani. Tiež majú veľkú kvalitu,“ uviedol hráč, ktorý je na hosťovaní v druholigovom Kaiserslauterne. Z nemeckých trávnikov mu je tak najbližší Reis, ktorý hrá v Bundeslige za Werder Brémy.
„Keď som videl nomináciu, hneď som si ho vyhľadal a spýtal sa chalanov v Nemecku. Dostal som odpovede, že je to dobrý futbalista. Tým, že pravidelne hráva v základnej zostave, nám bude mať ako pomôcť,“ povedal Sauer na margo 26-ročného stredopoliara.
Kmeňový hráč francúzskeho Toulouse je s prvou tretinou sezóny v Nemecku spokojný.
„V klube sa nám táto časť sezóny vydarila. Verím, že formu prenesiem aj sem a pomôžem reprezentácii. Z pohľadu defenzívy je to výborné, keďže sme dostali iba sedem gólov v jedenástich zápasoch. V ofenzíve musíme pridať viac presných zásahov, ale zatiaľ je kľúčová dobrá obrana,“ zhodnotil Sauer.
Priblížil aj podmienky angažmánu v Kaiserslauterne: „Ide o hosťovanie s opciou, čiže tam môžem zostať aj dlhodobo. Od uplynulého asociačného termínu som odohral všetky zápasy v lige, čiže som šťastný. Splácam trénerovi dôveru a zatiaľ sme tretí v tabuľke.“
Nominácia Slovenska na zápasy C-divízie Ligy národov
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders, Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)