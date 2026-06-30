Kanonier majstra nastrieľal 48 gólov. Tradičný klub znovuzrodili, na jar stratili iba bod

Kým v niektorých okresoch majú problém naplniť aj jednu seniorskú súťaž, v bardejovskom regióne si futbal naďalej udržiava pevnú pozíciu.
ObFZ Bardejov zastrešuje VII. aj VIII. ligu a práve v najvyššej okresnej súťaži sa počas uplynulej sezóny odohral zaujímavý boj o postup.
Po jesennej časti boli na čele tabuľky ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves a TJ Hviezda Lopúchov, ktoré mali zhodne po 27 bodov. O prvom mieste rozhodovalo iba lepšie skóre lídra.
V tesnom závese zostávali aj BFC 2018 Bardejov so ziskom 26 bodov a TJ Slovan Bardejov Dlhá Lúka s 24 bodmi. Už v polovici súťaže bolo zrejmé, že práve medzi týmito štyrmi mužstvami sa rozhodne o postupujúcom.
Jarná časť napokon priniesla jednoznačnú odpoveď. Futbalisti ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves potvrdili svoju silu a v náročnej konkurencii si vybojovali prvenstvo.
Tradičný klub s bohatou históriou zaznamenal v celej sezóne jedinú stratu bodov na jar po remíze s Lopúchovom.
V konečnom účtovaní nazbieral 58 bodov pri impozantnom skóre 124:22 a zaslúžene sa stal víťazom VII. ligy ObFZ Bardejov.
Výrazný podiel na postupe mal skúsený útočník MÁRIO MACEČKO. Tridsaťšesťročný kanonier nastrieľal úctyhodných 48 gólov, čím sa stal nielen najlepším strelcom svojho mužstva, ale aj celej súťaže.
S hlavným strojcom ofenzívy novopečeného účastníka VI. ligy sme sa porozprávali o jeho futbalovej ceste, znovuzrodení futbalu v Bardejovskej Novej Vsi aj o plánoch do budúcnosti.
Skúste nám priblížiť svoju futbalovú kariéru.
S futbalom som začínal ako sedemročný. Takmer celú mládežnícku kariéru som strávil v Bardejove, kde sme hrávali prevažne prvú ligu, či už v žiackych alebo dorasteneckých kategóriách. Výnimkou bola jedna sezóna v Beloveži na začiatku dorasteneckého veku.
U mužov som začínal ako najlepší strelec druhej dorasteneckej ligy, no pre veľkú konkurenciu v ofenzíve som odišiel zbierať herné skúsenosti opäť do Beloveže. Následne moje kroky smerovali do
Bardejovskej Novej Vsi, kde som strávil desať rokov, s krátkym polročným pôsobením v druholigovom Bardejove.
Práve v BNV som zažil najkrajšie futbalové roky. Zišla sa tam výborná partia, vhodne doplnená o mladých aj skúsených hráčov. Rodina Šottovcov sa o nás skvele starala, výsledkom čoho bolo niekoľko postupov až do III. ligy Východ.
Neskôr som odišiel futbalovo pôsobiť do Gaboltova, kde som strávil štyri roky vo výbornej, takmer rodinnej atmosfére pod vedením rodiny Javorských.
Osud to však zariadil inak a v BNV futbal na určitý čas zanikol. S niekoľkými bývalými spoluhráčmi sme si preto povedali, že ho opäť naštartujeme. Za tri roky sa nám podarilo dvakrát postúpiť, tak verím, že budeme pokračovať v nastúpenom trende.
Keď sa na svoju kariéru pozriem spätne, zahral som si súťaže od druhej až po ôsmu ligu, takže bola naozaj pestrá.
Čo vás priviedlo do Bardejovskej Novej Vsi?
Do BNV ma priviedol Marián Kurty. Na ten telefonát si pamätám dodnes, preto mu aj touto cestou ďakujem za príležitosť.
V tom období nás prišlo viacero mladých odchovancov bardejovského futbalu, čo naznačovalo, že sa môže vytvoriť zaujímavý projekt. A napokon sa to aj potvrdilo.
Spolu so mnou prišli Mário Jančošek a Christián Solanič. Symbolické je, že práve my sme pred tromi rokmi stáli aj pri znovuzaložení klubu.
Spolu s priateľmi ste sa rozhodli vrátiť futbalu v Bardejovskej Novej Vsi bývalú slávu. Čo všetko to obnášalo a kto sa na tom podieľal?
Je toho naozaj veľa. Skĺbiť všetky povinnosti s pracovným životom býva niekedy náročné. O areál a ihrisko sa stará Ferko Šott, ktorému vďačíme za výborne pripravenú hraciu plochu. Vo výbore nás je momentálne osem a úlohy si delíme podľa možností a času.
Okrem už spomenutých sú jeho súčasťou aj Pavol Pavúk, Marcel Harbaľ, Jozef Jurčišin a František Pivovarník.
Čomu vďačíte za strelených 48 gólov?
Predovšetkým celému tímu. Spoluhráči mi vytvárali šance a mne sa ich darilo premieňať. Celkovo sme strelili 124 gólov, čo hovorí o veľkej ofenzívnej sile mužstva.
Pomohlo aj to, že sa mi vyhýbali zranenia. V predchádzajúcej sezóne som vynechal viacero zápasov pre problémy s členkom, no tentoraz som nenastúpil iba v jednom stretnutí, a to pre chorobu. Som rád, že moje góly pomáhali mužstvu vyhrávať zápasy a napokon nás doviedli až do VI. ligy.
Aké sú vaše osobné plány a aké sú plány mužstva v regionálnej súťaži riadenej VsFZ?
Môj plán bol dostať mužstvo do VI. ligy a potom skončiť, ale človek nikdy nevie. Možno bude moja pomoc na ihrisku ešte potrebná. Dôležitejšie však je, aby sa darilo celému mužstvu aj vo vyššej súťaži.
Čaká nás náročnejšia liga, preto bude potrebné vhodne doplniť káder a zvýšiť jeho kvalitu. Potom sa môžeme pobiť o čo najlepšie umiestnenie. Myslím si, že BNV patrí ešte vyššie, no najskôr to musíme potvrdiť na ihrisku.
Čo by ste chceli povedať na záver?
Možno stojí za zmienku, že sa nám podarilo zapracovať do mužstva aj niekoľko dorastencov. V tom chceme pokračovať aj naďalej.
Našou víziou je dávať príležitosť mladým hráčom, aby sa mohli rozvíjať a postupne preberať zodpovednosť. A možno aj preto, aby sme sa my starší už nemuseli na ihrisku až tak trápiť.