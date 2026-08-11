Strieľa priveľa gólov, bol by to problém. Haaland nebude kapitánom Man City

Nórsky futbalový útočník Erling Haaland zrejme nebude nosiť kapitánsku pásku v Manchestri City. Tréner Enzo Maresca vysvetlil, že dôvodom je paradoxne jeho strelecká produktivita.
Zvykom nového kouča City totiž je, že vždy po strelenom góle musí kapitán mužstva prísť k postrannej čiare pri lavičke, aby dostal taktické pokyny. Keďže Haaland strieľa veľkú časť gólov tímu, Maresca nepovažuje jeho vymenovanie za kapitána po odchode Bernarda Silvu za ideálne riešenie.
„V Leicestri aj Chelsea som mal pravidlo, že keď sme dali gól, kapitán musel prísť k lavičke po pokyny a neoslavoval. Ak však gól strelí on, môže oslavovať. Keby bol Erling kapitánom, mali by sme problém, viete si to vôbec predstaviť?,“ povedal Maresca novinárom počas predsezónneho turné klubu v Ázii.
Podľa talianskeho trénera sa aj po góle vždy nájde niečo, čo treba v taktike upraviť. „Momentálne máme troch alebo štyroch kapitánov a jeden nám chýba, keďže Rodri sa zotavuje po operácii chrbta. Pokiaľ ide o Rodriho, uvidíme, čo sa stane,“ dodal Maresca. Španielskeho stredopoliara totiž médiá spájajú s možným prestupom do FC Barcelona.