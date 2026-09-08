Aj Haaland potrebuje pauzu. Hráči City začínajú byť po MS unavení, tvrdí Maresca

Futbalový tréner Enzo Maresca priznal, že forma hráčov Manchestru City nie je pred začiatkom Ligy majstrov ideálna.
City začne v Porte a v jeho kádri je niekoľko účastníkov majstrovstiev sveta, ktorí sú po náročnom lete unavení.
„Myslím si, že je normálne, že títo hráči začínajú byť unavení. Pokračovať po sezóne s reprezentáciou nie je ľahké pre väčšinu z nich,“ povedal Maresca podľa agentúry AFP.
Reagoval tak na slová svojho hviezdneho útočníka Erlinga Haalanda, ktorý tému otvoril na svojom kanáli na youtube.
Samotný Nór má tri góly v troch zápasoch, no nefiguroval v predsezónnej príprave.
„Začala sa nová sezóna a ja som ani nemal prípravu. Fyzicky sa do toho dostanem, ak sa vyhnem zraneniam, no potrebujete byť vo forme aj mentálne. A to ľahké nie je.
Potrebujeme sa tešiť, že sa vraciame, ale na to hráme príliš veľa zápasov. Nedokážeme mať od futbalu odstup, pretože sa sezóny predlžujú. V tejto situácii som premiérovo, pretože som hral prvýkrát na MS,“ povedal Haaland.
Kanonier je pritom veľkým fanúšikom futbalu a je známe, že ho vo veľkom sleduje aj ako divák: „Nesťažujem sa, pretože je pozitívne, že môžeme hrať futbal celý rok. Niekedy však potrebujeme pauzu aj my.“
Maresca začal svoje pôsobenie pri City prehrou v anglickom Superpohári s Arsenalom (0:3). Odvtedy neprehral, no taliansky tréner je opatrný: „Hráči sa musia každý deň sústrediť a preto je veľmi náročné rozmýšľať nad tým, kde môžeme byť vo februári, marci alebo v apríli. Dôležité je, aby sme sa zlepšovali každým zápasom.“
Jeho tím je pred začiatkom milionárskej súťaže bez stredopoliara Nica O'Reillyho, ktorý má problémy s chrbtom, útočníka Jeremyho Dokua zas trápi lýtko.
„Porto je veľmi, veľmi dobrý tím. Majú jasný herný plán a sú agresívni aj bez lopty. Gratulujem im, ale dúfam, že zajtra vyhráme my,“ dodal Maresca.