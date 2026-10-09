Maresca finančný škandál Manchestru City nerieši. Klubu úplne dôverujem, vraví

Tréner futbalistov Manchestru City Enzo Maresca vyjadril plnú dôveru vedeniu po tom, čo nezávislá komisia uznala klub vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidiel anglickej Premier League.
Taliansky kouč zároveň odmietol tvrdenia, že verdikt spochybňuje úspechy, ktoré City dosiahlo za uplynulých 15 rokov.
„Klubu úplne dôverujem. Dôverujem mu, pretože verím ľuďom, ktorí v ňom pracujú. Aj preto som sem prišiel. Na svete nie je iný klub, v ktorom by som chcel pôsobiť,“ uviedol Maresca na piatkovej tlačovej konferencii. Päťdesiatšesťročný Talian prevzal mužstvo v júni, v minulosti už v City pôsobil ako člen realizačného tímu Pepa Guardiolu.
Nezávislá komisia minulý týždeň rozhodla, že Manchester City uzatváral s viacerými obchodnými partnermi fiktívne zmluvy s cieľom umelo navyšovať príjmy a znižovať náklady.
V období deviatich sezón medzi rokmi 2009 až 2018 malo ísť o sumu presahujúcu 900 miliónov libier (približne 1,2 miliardy dolárov).
Desaťnásobný anglický šampión naďalej odmieta akékoľvek pochybenie a proti verdiktu sa odvolal.
„Stopercentne dôverujem majiteľovi, výkonnému riaditeľovi, športovému riaditeľovi aj celej organizácii. Nemám o tom žiadne pochybnosti. S vedením klubu som sa o celej záležitosti rozprával a všetci mu dôverujeme. Správny čas na vyjadrenia príde, keď uspejeme s odvolaním,“ dodal Maresca podľa AFP.