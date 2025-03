Začal Škrtel. V nižšej súťaži nastúpil aj Marek Hamšík

Posledná bodka za kariérou

Hamšík bol súčasťou reprezentácie na jediných MS v roku 2010 v JAR a na troch EURO (2016, 2020, 2024). Na uplynulom v Nemecku už však v roli asistent trénera.

V minulosti už absolvoval jednu rozlúčku, keď sa 20. novembra 2022 rozlúčil s najcennejším dresom v prípravnom zápase s Čile (0:0). V júli to bude druhá, no podľa jeho slov už určite posledná.

„Názov to symbolizuje. Bude to bodka. Proti Čile to bolo nezabudnuteľné. Vtedy to bolo bezprostredné, to sa už opakovať nikdy nebude. Ale myslím si, že to bude mať naozaj grády. Nikdy som nemal česť lúčiť sa aj so všetkými, ktorí boli súčasťou mojej futbalovej kariéry. Aj preto som rád, že takéto niečo bude a veľmi sa na to teším,“ skonštatoval Hamšík.