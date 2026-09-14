Ekvádor opäť siahol po Argentínčanovi. Nový kouč prvýkrát povedie reprezentáciu

Futbalovú reprezentáciu Ekvádoru opäť povedie argentínsky tréner. Sebastiána Beccaceceho, ktorý pri tíme skončil pred dvoma mesiacmi po vyradení domácim Mexikom na majstrovstvách sveta, nahradil Marcelo Gallardo.
Päťdesiatročný rodák z Buenos Aires naposledy do februára pôsobil v klube River Plate. Nového kouča oznámilo vedenie Ekvádorského futbalového zväzu.
Pod vedením Beccaceceho tím na MS postúpil zo skupiny po tom, čo zvládol rozhodujúci záverečný zápas s Nemeckom (2:1).
V prvom kole play-off však Ekvádor nestačil na Mexiko a po prehre 0:2 Beccacece na svoju funkciu rezignoval.
Gallardo sa k trénerskej práci vracia po siedmich mesiacoch. Pred pôsobením v River Plate mal angažmán v Saudskej Arábii v klube Al-Ittihad.
Keď v roku 2011 ukončil hráčsku kariéru v uruguajskom tíme Nacional Montevideo, hneď ako jeho tréner oslávil majstrovský titul. Teraz prvýkrát povedie národný tím.
„Máme talent, štruktúru aj ambície. Sme pripravení. Nechajte ľudí veriť, pretože na to majú všetky dôvody. Vitaj, Marcelo,“ napísal Ekvádorský futbalový zväz na sociálnych sieťach.