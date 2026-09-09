Trikrát si zahrali druhú ligu a boli aj v semifinále pohára. Klub z východu mieri opäť vysoko

Futbalisti ŠK Odeva Lipany robia svojmu materskému východoslovenskému mestečku, ležiacemu v okrese Sabinov, dobré meno. Futbal sa tu hráva od roku 1925.
V súčasnosti majú Lipany čosi vyše 5 500 obyvateľov a futbal v živote mesta zohráva dôležitú úlohu.
ŠK Odeva momentálne hráva tretiu ligu – skupinu východ, no Lipianci okúsili aj druhú ligu. V tretej lige patria už roky k najlepším a na ich účinkovanie v hornej časti tabuľky si fanúšikovia už zvykli.
Marcel Vysočan, skúsený 30-ročný útočník, strávil väčšinu svojich futbalových rokov v drese Odevy.
Boli sme semifinalistami Slovnaft Cupu
O svojom účinkovaní na zelenom trávniku povedal: „S futbalom som začínal v Brezovici, kde som začal hrávať za žiakov. Po skončení žiackeho veku som sa presunul do Lipian, kde som hral za kategóriu U16 v 2. lige a po roku som sa presunul do Podbrezovej.
Tam som tri roky strávil v ligovom doraste. Po skončení školy som sa vrátil domov a tento rok je to už trinásta sezóna v Lipanoch. Preskočiť z ligového dorastu do 5. alebo 6. ligy ma nelákalo, skôr som typ, ktorý chcel a stále chce niečo dokázať.
Bohužiaľ, do 2. ligy sa mi presadiť nepodarilo, a tak som nemal nad čím váhať. V Lipanoch bolo v tom čase skúsené mužstvo a mal som priestor učiť sa od futbalistov, ktorí mali za sebou bohatý futbalový životopis.
Postupom času sa káder obmenil. Zahrali sme si trikrát 2. ligu, boli sme semifinalistami Slovnaft Cupu. Spomienky sú krásne.“
Zo spomienok sa však žiť nedá. Lipianci musia napĺňať očakávania svojich fanúšikov a tí si na dobré výsledky už zvykli a od svojho mužstva ich vyžadujú.
Najhorší zápas sme odohrali v pohári
Marcel Vysočan hodnotí doterajšie účinkovanie svojho mužstva v súťaži takto: „Zatiaľ sme hrali len štyri ligové zápasy a jeden pohárový, takže veľa toho hodnotiť nemusím.
V podstate sme začali neúspešne a zároveň si myslím, že najhorší zápas sme odohrali v pohári práve v Brezovici, kde som ja osobne chcel vyhrať, ale, bohužiaľ, bol to z našej strany slabší výkon a vypadnutie beriem aj na seba, keďže som rozhodujúcu penaltu nepremenil.
Musím však Brezovicu pochváliť. Hrali organizovaný a poctivý futbal, ktorý im koniec koncov priniesol úspech.
Nasledoval prvý zápas doma s Kežmarkom. Veľmi nám pomohol úvod, keď sme v 2. minúte vyhrávali 2:0, čo každému pomôže, a tam náš výkon vyzeral diametrálne odlišne ako v pohári.
V ďalšom kole Lokomotíva Košice, výsledok, ktorý možno mrzí, pretože sme domácich nepustili v podstate až do 42. minúty do žiadnej šance a paradoxne po našej šanci sme inkasovali.
Druhý polčas sme hru už otvorili a ako mohlo byť možno 1:1, tak sme mohli prehrať aj väčším rozdielom ako 2:0.
Ďalší domáci zápas s Vranovom, myslím, že špeciálne hodnotiť netreba. Osem gólov v sieti Vranovčanov.
Troška mrzí vlastný gól, ktorý dal súperovi na chvíľku nádej na výsledok, ale počas celého zápasu sme dominovali a nepoľavovali ani minútu. Chlapcov z Vranova treba pochváliť za snahu hrať futbal za akéhokoľvek stavu.
Posledný derby zápas v Sabinove sme začali trocha rozpačito, respektíve sme sa nedostali do nášho tempa, ale napriek tomu sme si do polčasu vypracovali tri veľmi dobré šance, ktoré sme však nepremenili.
Po sérii rohov a štandardiek sa nám ale podarilo skórovať. V druhom polčase sme mali slabšiu desaťminútovku, ale musím celé mužstvo pochváliť.
Z taktického hľadiska sme domácich až na jednu šancu do ničoho vážnejšieho nepustili, pridali sme dva góly, po ktorých sme už výsledok kontrolovali.“
Futbalovo napredovať, odovzdávať skúsenosti
Súťaž sa rozbieha a hráči ŠK sú si vedomí toho, čo sa od nich očakáva: „Ciele sú jasné – futbalovo napredovať, odovzdávať skúsenosti mladším, hrať pekný futbal, biť sa o horné priečky a byť pre každého ťažkým orieškom.
Hlavne by sme si priali prilákať viac ľudí na štadión, v aspoň takom počte, ako bolo v Sabinove.
Nie nadarmo sa vraví, že diváci sú dvanásty hráč a vedia mužstvo strhnúť k lepšiemu výkonu,“ povedal skúsený kanonier o tom, čo by chceli hráči z mestečka v historickom regióne Šariš dosiahnuť.
My sa chceme sústrediť predovšetkým na seba
Hodnotiť úroveň súťaže si zatiaľ netrúfa: „Myslím, že hodnotiť úroveň 3. ligy na začiatku sezóny je ťažké. Čakám ešte náročnú sezónu.
Jednoznačného favorita asi nemám, ale predsezónne presuny, respektíve prestupy, dostatočne naznačujú ambície mužstiev.
Každý chce byť úspešný a myslím si, že nás čaká veľa vyrovnaných zápasov.
My sa chceme sústrediť predovšetkým na seba, zlepšovať sa od zápasu k zápasu a potvrdiť, že Lipany patria medzi mužstvá, ktoré sa chcú pohybovať v hornej časti tabuľky.“
Lipianci tak vstúpili do novej sezóny s jasnými ambíciami. Skúsenosti hráčov, ktorí si už druhú ligu v drese Odevy zahrali, môžu byť pre mužstvo veľkou devízou.
Rovnako dôležitá však bude schopnosť mladších futbalistov tieto skúsenosti využiť a postupne prevziať väčšiu zodpovednosť.
Ak sa Odevanom podarí nadviazať na výkony z posledných sezón, fanúšikovia v Lipanoch sa opäť môžu tešiť na futbal, ktorý bude patriť k tomu lepšiemu, čo tretia liga na východe Slovenska ponúka.