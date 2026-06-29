Záložník Manchestru United sa zranil na MS. Príde o začiatok sezóny

Uruguajský záložník Manuel Ugarte si na majstrovstvách sveta poranil väzy v kolene a čaká ho dlhá pauza.
Podľa serveru The Athletic príde dvadsaťpäťročný futbalista Manchestru United o začiatok novej sezóny.
Ugarte sa zranil pri sobotňajšej prehre 0:1 so Španielskom, po ktorej pre Uruguaj šampionát skončil.
Juhoameričania v H-skupine získali dva body za remízy s Kapverdami a Saudskou Arábiou a do vyraďovacej časti nepostúpili
Ugarte pôsobí v United od augusta 2024, keď prišiel z Paríž St. Germain a podpísal päťročnú zmluvu.
V nadchádzajúcej sezóne by si mal zarobiť vyše šesť miliónov dolárov, časť z toho klubu vyplatí svetová federácia FIFA ako odškodné za zranenie hráča pri reprezentácii.