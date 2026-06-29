    Záložník Manchestru United sa zranil na MS. Príde o začiatok sezóny

    Manuel Ugarte z Manchesteru United (vľavo) bojuje o loptu s Jackom Taylorom z Ipswich Town
    Manuel Ugarte z Manchesteru United (vľavo) bojuje o loptu s Jackom Taylorom z Ipswich Town (Autor: TASR/AP)
    ČTK|29. jún 2026 o 07:10
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    Ugarte sa zranil pri prehre Uruguaja so Španielskom, po ktorej juhoameričania vypadli zo skupiny.

    Uruguajský záložník Manuel Ugarte si na majstrovstvách sveta poranil väzy v kolene a čaká ho dlhá pauza.

    Podľa serveru The Athletic príde dvadsaťpäťročný futbalista Manchestru United o začiatok novej sezóny.

    Ugarte sa zranil pri sobotňajšej prehre 0:1 so Španielskom, po ktorej pre Uruguaj šampionát skončil.

    Juhoameričania v H-skupine získali dva body za remízy s Kapverdami a Saudskou Arábiou a do vyraďovacej časti nepostúpili

    Ugarte pôsobí v United od augusta 2024, keď prišiel z Paríž St. Germain a podpísal päťročnú zmluvu.

    V nadchádzajúcej sezóne by si mal zarobiť vyše šesť miliónov dolárov, časť z toho klubu vyplatí svetová federácia FIFA ako odškodné za zranenie hráča pri reprezentácii.

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