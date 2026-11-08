Zdrvujúce správy pre Bayern. Neuer sa zranil, tento rok už zrejme nenastúpi

Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer si v sobotňajšom bundesligovom stretnutí na pôde Mainzu natrhol šľachu v pravej nohe a v tomto roku už za nemeckého futbalového majstra pravdepodobne chytať nebude.
Bavorský veľkoklub vo vyhlásení dĺžku očakávanej absencie nespresnil, podľa médií ale čaká 40-ročného veterána zhruba dvojmesačná pauza.
Neuer zápas, v ktorom ligový líder zvíťazil 2:1, nedohral. Odstúpil krátko pred polčasovou prestávkou, keď ho nahradil Jonas Ubrig.
Pre ťažkosti so šľachou Neuer už v minulých týždňoch prišiel o päť súťažných stretnutí a v sobotu to bol jeho druhý zápas po návrate. "Je to to isté, s čím už mal problémy. Znovu sa to objavilo," konštatoval športový riaditeľ Bayernu Max Eberl.
Hoci stretnutia nedochytal, vo veku 40 rokov a 225 dní sa stal najstarším hráčom v klubovej histórii, ktorý nastúpil do ligového zápasu.
VIDEO: Zostrih zápasu Mainz - Bayern Mníchov