Zdrvujúce správy pre Bayern. Neuer sa zranil, tento rok už zrejme nenastúpi

Manuel Neuer
Manuel Neuer (Autor: TASR/AP)
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ČTK|8. nov 2026 o 15:45
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Brankárskeho veterána čaká zhruba dvojmesačná pauza.

Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer si v sobotňajšom bundesligovom stretnutí na pôde Mainzu natrhol šľachu v pravej nohe a v tomto roku už za nemeckého futbalového majstra pravdepodobne chytať nebude.

Bavorský veľkoklub vo vyhlásení dĺžku očakávanej absencie nespresnil, podľa médií ale čaká 40-ročného veterána zhruba dvojmesačná pauza.

Neuer zápas, v ktorom ligový líder zvíťazil 2:1, nedohral. Odstúpil krátko pred polčasovou prestávkou, keď ho nahradil Jonas Ubrig.

Pre ťažkosti so šľachou Neuer už v minulých týždňoch prišiel o päť súťažných stretnutí a v sobotu to bol jeho druhý zápas po návrate. "Je to to isté, s čím už mal problémy. Znovu sa to objavilo," konštatoval športový riaditeľ Bayernu Max Eberl.

Hoci stretnutia nedochytal, vo veku 40 rokov a 225 dní sa stal najstarším hráčom v klubovej histórii, ktorý nastúpil do ligového zápasu.

VIDEO: Zostrih zápasu Mainz - Bayern Mníchov

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    Zdrvujúce správy pre Bayern. Neuer sa zranil, tento rok už zrejme nenastúpi
    dnes 15:45
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