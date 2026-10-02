Kauza Manchestru City sa dotkla aj súčasného trénera Talianska: Nie je to môj problém

Roberto Mancini na lavičke Talianska.
Roberto Mancini na lavičke Talianska. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2026 o 15:35
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Šesťdesiatjedenročný kouč pôsobil v tíme od roku 2009 do mája 2013.

Bývalý tréner futbalistov Manchestru City Roberto Mancini sa neobáva možného zapletenia svojho mena do kauzy týkajúcej sa viacerých obvinení „Citizens“ z porušenia finančných pravidiel.

Súčasný tréner Talianska však nepriamo priznal, že počas svojho pôsobenia v Anglicku zarábal viac, ako mal uvedené v zmluve.

„Neznepokojuje ma to. To, že existuje dvojitá zmluva, nie je môj problém, ale pravdepodobne ich. Tieto problémy sa ma netýkajú,“ citovala Manciniho agentúra AP.

Medzi sezónami 2009/2010 a 2017/2018 klub uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady.

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Celková hodnota schémy mala dosiahnuť takmer miliardu libier. Podľa nemeckého magazínu Der Spiegel mal Mancini zarábať dvojnásobne viac než takmer 1,5 milióna libier, ktoré mal uvedené v zmluve.

Manchester City sa mal týmto údajne vyhnúť plateniu približne 12 miliónov libier na dani z príjmu a odvodoch.

Šesťdesiatjedenročný kouč pôsobil v tíme od roku 2009 do mája 2013 a počas svojho pôsobenia s ním získal titul v Premier League aj v FA Cupe.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Roberto Mancini na lavičke Talianska.
    Roberto Mancini na lavičke Talianska.
    Kauza Manchestru City sa dotkla aj súčasného trénera Talianska: Nie je to môj problém
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