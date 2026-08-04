Rekordná suma pre sponzora. Manchester United podpísal lukratívnu zmluvu

Anglický futbalový klub Manchester United oznámil v utorok novú sponzorskú zmluvu na tréningové dresy so spoločnosťou Betway, ktorá má mať údajne rekordnú hodnotu 20 miliónov libier ročne.
Logo Betway bude výrazne umiestnené na tréningových dresoch mužského aj ženského tímu Manchestru United, ako aj v priestoroch štadióna Old Trafford.
„Červení diabli“ nemali v minulej sezóne sponzora tréningových dresov po tom, čo sa v júni 2025 skončila ich dohoda so spoločnosťou Tezos.
Návrat do Ligy majstrov v tomto ročníku umožnil klubu uzavrieť lukratívnejší kontrakt. Agentúra AFP informovala, že zmluva je údajne najväčšou na svete v oblasti sponzorstva tréningových dresov futbalového klubu.
Dohoda nadobúda účinnosť v rovnakom čase ako nové pravidlá Premier League, ktoré od budúcej sezóny zakazujú zobrazovanie log spoločností z oblasti hazardných hier na prednej strane zápasových dresov.
Pri oznámení partnerstva s Betway obchodný riaditeľ Manchestru United Marc Armstrong uviedol:
„Sme nadšení, že môžeme privítať Betway ako oficiálneho hlavného partnera. Rozsah nášho vzrušujúceho nového partnerstva odráža našu stratégiu rastu, trvalú globálnu silu a príťažlivosť Manchestru United, ako aj našu schopnosť prilákať popredné značky, ktoré chcú osloviť našu rozsiahlu fanúšikovskú základňu po celom svete.“