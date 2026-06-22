Manchester United získal väčšinu pozemkov pre nový štadión. Neďaleko Old Trafford

Štadión Manchester United.
Štadión Manchester United. (Autor: Fabrizio Romano)
TASR|22. jún 2026 o 17:36
ShareTweet0

Kúpa pozemku trojuholníkového tvaru je významným krokom vpred.

Anglický futbalový klub Manchester United si zabezpečil väčšinu pozemkov, ktoré bude potrebovať na výstavbu navrhovaného nového štadióna s kapacitou 100.000 miest.

Klub v pondelok oznámil, že získal pozemok s rozlohou 10 hektárov neďaleko svojho súčasného domovského štadióna Old Trafford.

Kúpa pozemku trojuholníkového tvaru je významným krokom vpred v plánoch United na výstavbu najväčšej športovej arény vo Veľkej Británii.

Znamená to, že „červení diabli“ sa už nemusia zaujímať o susedný pozemok, ktorý vlastní spoločnosť Freightliner. Umiestnenie neďalekého nákladného terminálu bolo dosiaľ komplikujúcim faktorom.

„Dnešná správa predstavuje významný míľnik v našej ďalšej fáze rozvoja.

Možnosť stavať tak blízko Old Trafford nám umožňuje zachovať dedičstvo, tradície a rituály, ktoré sú pre našich fanúšikov také dôležité,“ uviedla podľa AFP Collette Rocheová, generálna riaditeľka klubu pre rozvoj nového štadióna.

ManUtd prvýkrát predstavil plány na výstavbu nového štadióna v hodnote dve miliardy libier (2,32 miliardy eur) v roku 2025.

Účastník Premier League hrá na Old Trafford už 115 rokov, ale štadión s kapacitou 74.000 miest v uplynulých rokoch chátral.

Premier League

    Štadión Manchester United.
    Štadión Manchester United.
    Manchester United získal väčšinu pozemkov pre nový štadión. Neďaleko Old Trafford
    dnes 17:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Manchester United získal väčšinu pozemkov pre nový štadión. Neďaleko Old Trafford