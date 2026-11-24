Anglická Futbalová asociácia (FA) v utorok oznámila, že zrušila jednozápasový dištanc pre Lenyho Yora.
Ten dostal červenú kartu počas nedeľňajšieho derby, v ktorom Manchester United utrpel debakel 0:4 na ihrisku Liverpoolu.
Francúzsky obranca putoval na Anfielde pod sprchy už v ôsmej minúte, keď ako posledný fauloval Alexandra Isaka tesne pred šestnástkou.
Rozhodca Sam Barrott vyhodnotil zákrok ako zmarenie jasnej gólovej príležitosti a vylúčil ho.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Manchester United
Bol to rozhodujúci moment zápasu, keďže z následného priameho kopu otvoril skóre Dominik Szoboszlai a o päť minút zvýšil na 2:0 Florian Wirtz.
Nový kouč hostí Mauricio Pochettino sa ihneď po stretnutí sťažoval na verdikt rozhodcu a klub v pondelok uviedol, že sa odvolá proti neoprávnenému vylúčeniu.
Komisia mu vyhovela a trest v podobe zákazu štartu na jeden zápas zrušila.
Dvadsaťjedenročný Yoro tak môže nastúpiť v sobotňajšom stretnutí na Old Trafforde s Brentfordom. Informovala agentúra AFP.