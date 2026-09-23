Manchester United prekonal rekord aj bez európskej súťaži. Strata napriek tomu vzrástla

Anglický futbalový klub Manchester United vykázal za uplynulý ročník rekordné príjmy napriek tomu, že neúčinkoval v žiadnej európskej súťaži.
Najnovšia správa ukazuje, že klub v danom fiškálnom roku dosiahol príjmy vo výške 677,6 milióna libier, čím prekonal rekord 666,5 milióna z predchádzajúceho obdobia.
Klub však zároveň vykázal stratu pred zdanením vo výške 43 miliónov, čo predstavuje nárast oproti predošlým 33 miliónom.
Výhľad ziskov United na budúci rok sa pohybuje v rozmedzí 740 až 760 mil., pričom klub sa medzitým vrátil do Ligy majstrov.
„Teší nás, že sme dosiahli rekordné výnosy a upravili sme aj ďalšie ukazovatele. Svedčí to o nepopierateľnej sile tohto klubu, a to najmä v sezóne bez účasti v európskych pohárových súťažiach.
Ukazuje to aj priamy dopad práce, ktorú sme vykonali počas uplynulých dvoch rokov,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ United Omar Berrada podľa Sky Sports.
Na mzdách minul klub celkovo 302 miliónov, čo znamená pokles o 3,6% v porovnaní s uplynulou sezónou.
Klub tento pokles pripisuje zmenám v kádri mužského A-tímu a programom na zníženie počtu zamestnancov.