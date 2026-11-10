Najskôr ho podržali, situácia sa však zmenila. United plánuje odvolanie Carricka

Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United údajne plánuje počas reprezentačnej prestávky predčasne ukončiť spoluprácu s trénerom Michaelom Carrickom. Dôvodom k tomuto kroku sú neuspokojivé výsledky „červených diablov“.
Manchester zažíva najhoršiu ligovú kampaň od sezóny 1986/1987, po desiatich odohraných dueloch v Premier League má na konte len osem bodov a v tabuľke sa nachádza na zostupovej 18. pozícii.
Je to jeho najhoršie postavenie v tejto fáze súťaže od sezóny 1986/1987. United vyhrali jediný ligový zápas ešte v auguste proti Ipswichu a odvtedy čakajú na ďalší triumf už osem stretnutí.
Naposledy v nedeľu remizovali doma s Aston Villou 4:4, keď dvoma gólmi v nadstavenom čase odvrátili prehru.
Vedenie klubu síce podržalo Carricka na konci októbra po prehre s Bournemouthom, ale počas reprezentačnej prestávky má opäť prehodnotiť jeho doterajšiu prácu.
Podľa BBC Sport zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté o osude 45-ročného anglického kouča, ale čoraz viac sa spomína možnosť jeho odvolania.
Tento krok majú spoločne urobiť výkonný riaditeľ United Omar Berrada a športový riaditeľ Jason Wilcox.
Medzi potenciálnych kandidátov na nahradenie Carricka patria Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte alebo Mauricio Pochetiino. Podľa The Guardian je Howe preferovaným kandidátom Wilcoxa.
Pochettino síce momentálne pôsobí v pozícii reprezentačného trénera USA a prednedávnom podpísal nový kontrakt, avšak má v ňom klauzulu o možnom odchodom do tzv. vysoko profilového klubu.