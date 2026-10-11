Carrick chce, aby United bol v hre prefíkanejší. Nemôžeme zatvárať oči, povedal

Tréner futbalistov Manchestru United Michael Carrick vyhlásil, že jeho zverenci sa musia naučiť byť na ihrisku „prefíkanejší“ a „neústupčivejší“.
Reagoval tak na záver sobotného stretnutia na Old Trafford, v ktorom „červení diabli“ prišli o vedenie proti oslabenému Tottenhamu Hotspur.
Domácich poslal v zápase 6. kola anglickej Premier League do vedenia v 73. minúte Bryan Mbeumo, keď sa v šestnástke výborne zorientoval a upratal loptu k tyči.
United navyše dohrávali zápas v početnej prevahe po vylúčení Rodriga Bentancura za úder hlavou do Luka Shawa.
Gól aj v oslabení
„Kohúti“ napriek tomu dokázali vyrovnať na konečných 1:1, keď sa v nadstavenom čase Dominic Solanke presadil hlavičkou cez Lisandra Martineza po centri Sandra Tonaliho.
United získali v úvodných šiestich zápasoch Premier League iba šesť bodov, čo je ich najnižší bodový zisk v tejto fáze ligovej sezóny za uplynulých 30 rokov.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Tottenham Hotspur
Carrickov tím si od domácich fanúšikov vyslúžil piskot počas polčasovej prestávky aj po záverečnom hvizde.
Tottenham, ktorý vstupoval do zápasu ako posledný tím tabuľky, totiž počas dlhých úsekov stretnutia dominoval.
Nedá sa zatvárať oči
„Samozrejme, nie som spokojný s počtom bodov, ktoré sme doteraz získali. Pred tým sa nedá zatvárať oči.
Myslím si, že keby sa nám podarilo zvládnuť niekoľko drobností inak, všetko mohlo vyzerať odlišne. Realita je však taká, aká je, a musíme ju prijať.
Potrebujeme veci pomerne rýchlo nasmerovať pozitívnym smerom. Sme viac než schopní to dokázať.
V určitých momentoch musíme byť jednoducho trochu prefíkanejší, neústupčivejší a dôraznejší, aby sme dokázali dotiahnuť zápasy do víťazného konca,“ povedal Carrick.
Hrali odvážnejšie
Tottenham naďalej čaká na prvé ligové víťazstvo v tejto sezóne, no trénera Roberta De Zerbiho potešila reakcia jeho zverencov:
„V tej chvíli, keď sme mali na ihrisku iba desiatich hráčov, sme možno hrali odvážnejšie, s väčšou energiou, a opäť sme dokázali zmeniť priebeh zápasu.
Tottenham dlhý čas hrával bez tejto bojovnosti, bez charakteru. Teraz, keď som jeho trénerom, chcem tento charakter vidieť v každom zápase,“ vyhlásil kormidelník „kohútov“.
De Zerbi prekvapivo odovzdal kapitánsku pásku Dominicovi Solankemu, ktorý sa mu za prejavenú dôveru odvďačil svojím prvým ligovým gólom na súperovom ihrisku od apríla 2025.
„Chcel som mu dať kapitánsku pásku, aby som ukázal svoju dôveru v neho aj dôveru celého tímu.
Keď som oznámil, že kapitánom bude Dominic Solanke, všetci ostatní hráči to prijali pozitívne. Je to skvelý hráč a chcel som mu ukázať, ako veľmi mu dôverujem a akú dôležitosť mu v tomto tíme pripisujem,“ dodal De Zerbi.