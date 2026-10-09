Manchester United prišiel o ďalších hráčov. Tréner priznal: Program si vyžiadal svoju daň

Benjamin Šeško.
Benjamin Šeško. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2026 o 17:34
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Manchester United je v tabuľke na 12. mieste.

Trénerovi Manchestru United Michaelovi Carrickovi budú v sobotňajšom dueli anglickej futbalovej Premier League proti Tottenhamu Hotspur chýbať Benjamin Šeško, Patrick Dorgu i Noussair Mazraoui.

Šeško sa zranil ešte pred reprezentačnou prestávkou a Slovincom chýbal v zápasoch Ligy národov.

Dán Dorgu i Maročan Mazraoui doplatili na nahustený zápasový program. „Všetko nasvedčuje tomu, že Patrick nebude k dispozícii niekoľko týždňov.

Nous utŕžil kopanec v zápase kvalifikácie o postup na Africký pohár národov a proti Tottenhamu tiež nenastúpi.

Náročný program si vyžiadal svoju daň," uviedol pre britské médiá tréner „červených diablov" Michael Carrick.

Manchester United je v tabuľke na 12. mieste. Tottenham, v ktorého kádri je aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, figuruje s dvoma bodmi na poslednej priečke.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Benjamin Šeško.
    Benjamin Šeško.
    Manchester United prišiel o ďalších hráčov. Tréner priznal: Program si vyžiadal svoju daň
    dnes 17:34
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