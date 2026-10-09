Manchester United prišiel o ďalších hráčov. Tréner priznal: Program si vyžiadal svoju daň

Trénerovi Manchestru United Michaelovi Carrickovi budú v sobotňajšom dueli anglickej futbalovej Premier League proti Tottenhamu Hotspur chýbať Benjamin Šeško, Patrick Dorgu i Noussair Mazraoui.
Šeško sa zranil ešte pred reprezentačnou prestávkou a Slovincom chýbal v zápasoch Ligy národov.
Dán Dorgu i Maročan Mazraoui doplatili na nahustený zápasový program. „Všetko nasvedčuje tomu, že Patrick nebude k dispozícii niekoľko týždňov.
Nous utŕžil kopanec v zápase kvalifikácie o postup na Africký pohár národov a proti Tottenhamu tiež nenastúpi.
Náročný program si vyžiadal svoju daň," uviedol pre britské médiá tréner „červených diablov" Michael Carrick.
Manchester United je v tabuľke na 12. mieste. Tottenham, v ktorého kádri je aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, figuruje s dvoma bodmi na poslednej priečke.