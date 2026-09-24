Kúsok Old Traffordu na poličke. United predávajú ako suvenír ikonický trávnik

Futbalový Manchester United ponúka fanúšikom možnosť zakúpiť si kúsok trávnika z ikonického štadióna Old Trafford prezývaného Divadlo snov.
Konzervované kusy trávnika sú v predaji za 125 libier. Old Trafford je domovom United už od roku 1910. Klub plánuje neďaleko populárneho štadióna výstavbu novej arény pre 100 000 divákov.
"Žiadne obavy, na ihrisku žiadne diery nie sú," uviedol Manchester na svojom webe. "Celá táto akcia je možná vďaka tomu, že trávnik na Old Trafforde bol v júni prvýkrát po 14 rokoch kompletne odstránený až na samotnej podložie.
Časti pôvodného trávnika boli starostlivo uchované a následne umiestnené do sklenených kociek, čím vznikla jedinečná pamiatka pre fanúšikov."
United sa v poslednom čase nedarí, a to ako na ihrisku, tak aj mimo neho. V Premier League im patrí až 12. priečka, keď z piatich zápasov vyhrali jediný.
V stredu klub oznámil, že siedmy rok po sebe skončilo jeho hospodárenie stratou. Jeho dlhy presahujú miliardu libier.