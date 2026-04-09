Manchester United odohrá prípravu v štyroch krajinách. Riaditeľ hovorí o silnom teste

Hráči Manchestru United. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. apr 2026 o 14:12
„Červení diabli“ odštartujú letnú prípravu v Helsinkách.

Futbalisti Manchestru United odohrajú prípravné zápasy pred sezónou 2026/2027 vo Fínsku, Nórsku, Švédsku a írskom Dubline. Anglický klub o tom vo štvrtok informoval na svojej oficiálnej stránke.

„Červení diabli“ odštartujú letnú prípravu 18. júla na Olympijskom štadióne v Helsinkách, kde si zmerajú sily s Wrexhamom, ktorý vlastnia americkí herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney.

O šesť dní neskôr sa v nórskom Trondheime stretnú s Rosenborgom, v Štokholme ich 1. augusta čaká zápas proti Atleticu Madrid.

Vo Švédsku odohrajú aj ďalší duel, keď sa v Göteborgu stretnú s Parížom St. Germain a napokon 12. augusta si v Dubline zmerajú sily s Leedsom United. „Sme radi, že budeme hrať v niekoľkých fantastických mestách proti súperom, ktorí pre nás budú silným testom.

Máme najlepších fanúšikov na svete a tento program nám dáva skvelú príležitosť spojiť sa s našimi priaznivcami po celej Európe,“ uviedol futbalový riaditeľ United Jason Wilcox pre klubový web.

