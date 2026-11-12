Záchranca sa stal obeťou. Manchester United oficiálne odvolal trénera Carricka

Michael Carrick
Michael Carrick (Autor: TASR/AP)
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Sportnet|12. nov 2026 o 11:42
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Klub zažíva desivý začiatok sezóny a po desiatich zápasoch je v pásme zostupu.

Manchester United oficiálne rozlúčil s hlavným trénerom Michaelom Carrickom.

Klub ho odvolal v čase, keď sa tím nachádza v zostupovej zóne Premier League. Po desiatich ligových kolách mal United len osem bodov a patrí mu 18. miesto.

Tím zažil najhorší štart do sezóny za posledných 40 rokov. Do zostupovej zóny sa prepadol minulú sobotu, keď Nottingham Forest zdolal Manchester City 3:1. Takto zle United nezačal sezónu od roku 1986. V nedeľu doma remizoval s Aston Villou 4:4, hoci dvakrát prehrával o dva góly.

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Carrick pritom pred sezónou pôsobil ako záchranca. Po odchode Rubena Amorima prevzal tím spočiatku ako dočasný tréner, doviedol ho na tretie miesto a späť do Ligy majstrov. Koncom mája mu klub ponúkol trvalú zmluvu do roku 2028.

Za nástupcu sa spomína Mauricio Pochettino, terajší tréner reprezentácie USA. Údajne sa s United verbálne dohodol na podmienkach a klub musí uplatniť klauzulu o odstupnom 10 miliónov dolárov.

Fanúšikovia sa pritom v stredu obrátili proti majiteľom po správach, že spolumajiteľ Avram Glazer schválil Pochettinov príchod, zatiaľ čo Carrick ešte viedol tréning.

Carrick po zápase s Villou tvrdil, že očakáva, že povedie tím aj na Anfielde, a že odstúpiť nechce. United pricestuje na Liverpool 22. novembra.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Michael Carrick
    Michael Carrick
    Záchranca sa stal obeťou. Manchester United oficiálne odvolal trénera Carricka
    dnes 11:42
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