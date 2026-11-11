Ľad pod Carrickom sa začína lámať. Manchester United už rokuje s novým trénerom

Trénera Michaela Carricka by u futbalistov Manchestru United mohol vystriedať Mauricio Pochettino.
Vedenie trápiaceho sa klubu už podľa médií s koučom americkej reprezentácie začalo rokovať.
Carrick v minulej sezóne doviedol United k tretiemu miestu a návratu do Ligy majstrov. Teraz však "Červení diabli" prežívajú najhorší vstup do ligovej sezóny od vzniku Premier League v roku 1992.
Z úvodných desiatich kôl získali osem bodov a v tabuľke sú na zostupovom 18. mieste. Jediné víťazstvo si pripísali na konci augusta, odvtedy osemkrát v rade nevyhrali. Horšie vstúpili do najvyššej súťaže naposledy v sezóne 1986/87, potom sa v novembri ujal tímu Alex Ferguson.
Päťdesiatštyriročný Carrick je preto blízko odvolania, jeho pozíciu bude vedenie United riešiť na dnešnej schôdzke v Monaku. Konečné slovo má mať spolumajiteľ Jim Ratcliffe, ktorý zodpovedá za športové riadenie klubu.
Pochettino má podľa médií o angažmán na Old Trafford veľký záujem. S americkým zväzom má však zmluvu do majstrovstiev sveta 2030 a United by za uvoľnenie argentínskeho kouča museli zaplatiť 8,6 milióna eur (asi 209 miliónov korún).
54-ročný Pochettino už v Anglicku trénoval. Za sebou má angažmán v Southamptone, Tottenhame alebo Chelsea. Bývalý stopér viedol tiež Espaňol Barcelona a Paris St. Germain.