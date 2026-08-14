Carrick vyzýva vedenie United na ďalšie posily. Red Devils zaostávajú za výdavkami konkurencie

Tréner anglického futbalového klubu Manchester United Michael Carrick vyzval vedenie organizácie, aby pokračovalo vo vylepšovaní kádra.
Red Devils síce za ostatné obdobie investovali približne 85 miliónov libier do príchodu hráčov ako Andrey Santos, Youri Tielemans či Karl Darlow, no tieto sumy stále zaostávajú za výdavkami konkurenčných tímov ako Manchester City, Arsenal Londýn či FC Chelsea.
Zaostávanie za konkurenciou
Carrick podčiarkol potrebu získať ďalších kvalitných hráčov, ak chcú United zabojovať o prvý anglický titul od roku 2013 a úspešne vystupovať aj v Lige majstrov.
Zaujímavosťou je, že klub ešte nikdy neinvestovali viac než 89,5 milióna libier do jedného futbalistu, čo je suma, ktorú zaplatili za Paula Pogbu ešte v roku 2016.
Dobré nákupy, ale chceme viac
Tréner, ktorý si vybojoval post hlavného kouča po úspešnej dočasnej sezóne, vyjadril presvedčenie, že klub urobil dobré nákupy, ale potrebuje ďalšie posily.
"Sme nadšení s tým, čo máme, no stále chceme viac a budeme hľadať možnosti na zlepšenie," povedal Carrick.
V uplynulej sezóne doviedol Manchester United k tretiemu miestu v tabuľke Premier League po tom, čo prevzal tím po odvolanom Rúbenovi Amorimovi.
Napriek tomu, že kluby ako Coventry a Ipswich, ktoré postúpili, už minuli viac, fanúšikovia United sú netrpezliví pred blížiacim sa ligovým štartom proti Hull naplánovaným na 22. augusta.
Carrick pripustil, že finančné možnosti klubu môžu byť limitujúce, no chce využiť všetky dostupné prostriedky na návrat k víťazstvám.
"Nemám presné odpovede na otázku nižších výdavkov oproti iným klubom, no robíme maximum," dodal.
Rashfordov návrat
Po hosťovaní v FC Barcelona sa do klubu vrátil Marcus Rashford.
Carrick vyzdvihol jeho hodnotu pre tím a jeho schopnosť priniesť do kádra niečo výnimočné.
Ambície na titul
Viacerí hráči United veria v to, že tím môže nahradiť na anglickom tróne úradujúceho šampióna londýnsky Arsenal, no Carrick sám neodmietol ambície na titul.
"Máme potenciál dosiahnuť niečo naozaj výnimočné a nemáme dôvod sa toho báť. Je to náš cieľ, pretože taký je náš klub," uzavrel.
Manchester United tak stojí pred výzvou vyrovnať sa konkurencii prostredníctvom ďalších investícií a posilnenia tímu pred začiatkom novej sezóny.