ONLINE: Manchester United - Manchester City dnes, Premier League LIVE (4. kolo)

Futbalisti tímov Manchester United a Manchester City dnes hrajú zápas 4. kola anglickej Premier League.
Citizens majú po troch dueloch na konte plný počet deviatich bodov, United si pripísal po jednom triumfe, remíze aj prehre.
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ONLINE: Manchester United - Manchester City (futbal, Premier League, 4. kolo, nedeľa, výsledky, naživo)
Anglická Premier League 2026/2027
13.09.2026 o 17:30
4. kolo
Manchester United
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prehľad
Rozhodca: Oliver – Burt, Wood.
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola anglickej Premier League, v ktorom sa proti sebe postavia Manchester United a Manchester City.
Manchester United má po troch kolách štyri body a skóre 7:6. „Červení diabli“ vstúpili do sezóny prekvapivou prehrou 0:2 s nováčikom z Hull City, následne však doma zdolali Ipswich 5:2 a naposledy remizovali na pôde Evertonu 2:2. V Liverpoole pritom dvakrát viedli, no o víťazstvo prišli v nadstavenom čase.
Manchester City má po troch kolách deväť bodov a skóre 7:2. Citizens začali sezónu víťazstvom 2:1 nad Bournemouthom, potom si poradili s Crystal Palace 4:1 a naposledy zdolali Coventry City 1:0. City tak zostáva v lige stopercentné a do derby vstúpi aj po úspešnom štarte v Lige majstrov, kde zvíťazilo 2:0 v Porte. Rovnako Manchester United zvíťazil 4:0 so Sabahom Baku.
Manchester United má po troch kolách štyri body a skóre 7:6. „Červení diabli“ vstúpili do sezóny prekvapivou prehrou 0:2 s nováčikom z Hull City, následne však doma zdolali Ipswich 5:2 a naposledy remizovali na pôde Evertonu 2:2. V Liverpoole pritom dvakrát viedli, no o víťazstvo prišli v nadstavenom čase.
Manchester City má po troch kolách deväť bodov a skóre 7:2. Citizens začali sezónu víťazstvom 2:1 nad Bournemouthom, potom si poradili s Crystal Palace 4:1 a naposledy zdolali Coventry City 1:0. City tak zostáva v lige stopercentné a do derby vstúpi aj po úspešnom štarte v Lige majstrov, kde zvíťazilo 2:0 v Porte. Rovnako Manchester United zvíťazil 4:0 so Sabahom Baku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.