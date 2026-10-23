Hráči sú sebeckí, správajú sa ako malé deti. Manchester United sa rúca zvnútra

Bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney ostro skritizoval hráčov Manchestru United po stredajšej prehre 1:4 na ihrisku talianskeho Coma v Lige majstrov.
Historicky najlepší strelec klubu označil súčasný káder za sebecký a prirovnal jeho členov k malým deťom, ktoré namiesto prevzatia zodpovednosti hľadajú vinníkov inde.
Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako kapitán Bruno Fernandes verejne spochybnil taktiku trénera Michaela Carricka.
„Títo hráči sú sebeckí. Nezáleží im na spoluhráčoch, trénerovi, realizačnom tíme ani fanúšikoch. Záleží im iba na sebe,“ vyhlásil Rooney vo štvrtkovom podcaste The United Stand.
„Keď nie je po ich, správajú sa ako malé deti, ktoré dostanú záchvat hnevu, a snažia sa zvaliť vinu na kohokoľvek iného, len nie na seba,“ dodal bývalý útočník, ktorý na Old Trafforde pôsobil aj po boku súčasného trénera Carricka.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Como - Manchester United
Manchester United prežíva mimoriadne náročný začiatok sezóny. V anglickej Premier League mu patrí až 13. miesto a pred nedeľňajším domácim zápasom proti Bournemouthu mu hrozí, že sa v prípade nepriaznivých výsledkov prepadne do zostupového pásma.
Mužstvo zaznamenalo najhorší vstup do domácej ligovej súťaže za niekoľko desaťročí a debakel v Come ešte zvýšil tlak na Carricka, ktorého budúcnosť na trénerskej lavičke je neistá.
Rooney priznal, že výkon United proti talianskemu súperovi sledoval so šokom a nedôverou. Osobitne ho však znepokojujú verejné vyjadrenia hráčov. Fernandes po zápase naznačil, že mužstvo malo hrať odvážnejšie, čím nepriamo kritizoval Carrickove taktické pokyny.
Už minulý týždeň obranca Lisandro Martínez napadol vedenie klubu za podľa neho nedostatočné investície do posilnenia kádra počas prestupového obdobia.
„Keď sa ozval Martínez, povedal som, že je to absolútna nočná mora, pretože to roztrhá kabínu. Bol to začiatok. Teraz sme to videli pri Brunovi a uvidíme to aj pri ďalších hráčoch, pretože nechcú prevziať zodpovednosť,“ upozornil Rooney.
Podľa neho nie je rozhodujúce, či mal Fernandes vo svojej kritike pravdu. „Na ihrisku musíte prevziať zodpovednosť. Musíte ju prevziať ako skupina hráčov,“ zdôraznil.
Carrick, ktorý s Rooneym získal v drese United viacero trofejí, sa po prehre v Come ospravedlnil fanúšikom a označil výkon svojho mužstva za neprijateľný.
Na otázky o podpore vedenia klubu však priamo neodpovedal. Rooneyho kritika tak prichádza v čase, keď sa tréner snaží zastaviť výsledkový prepad a zároveň udržať jednotu v kabíne.
Nedeľňajší súboj s Bournemouthom preto bude pre Manchester United mimoriadne dôležitý. Okrem potreby zlepšiť postavenie v ligovej tabuľke bude Carrickovo mužstvo čeliť aj rastúcemu tlaku verejnosti a bývalých klubových osobností.
Rooneyho odkaz súčasným hráčom je pritom jednoznačný - namiesto verejného obviňovania trénera a vedenia musia začať niesť zodpovednosť za svoje výkony na ihrisku.