Kritizoval trénerovu taktiku, pásku si však nechá. Fernandes zostane kapitánom United

Portugalský futbalista Bruno Fernandes napriek udalostiam z minulého týždňa zostane kapitánom Manchestru United.
Uviedol to tréner Michael Carrick, ktorý záložníka nepostavil do nedeľňajšieho ligového stretnutia proti Bournemouthu po tom, čo Fernandes kritizoval jeho taktiku po porážke 1:4 s Comom v Lige majstrov.
United bez Fernandesa podľahli Bournemouthu 0:3 a Carrickova pozícia sa ocitla vo výraznom ohrození.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Bournemouth
Od vedenia klubu dostal bývalý záložník Manchestru dôveru ešte minimálne na sobotňajší duel proti Chelsea a v týždni s Fernandesom hovoril, aby si vyjasnili situáciu.
Novinárom dnes Carrick povedal, že o odobratí pásky Fernandesovi neuvažoval.
„Je to náš kapitán, na klube mu veľmi záleží. On aj tím zúfalo túžia po tom, aby sa nám darilo, takže to potiahneme spoločne,“ uviedol tréner aktuálne 16. tímu Premier League.
United nevyhrali už osem súťažných zápasov, v lige zvíťazili len v jednom z ôsmich stretnutí.