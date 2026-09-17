Po 50 rokoch sa zopakoval nepríjemný scenár. Veľa vecí musíme napraviť, hovorí tréner United

Futbalisti Manchestru United po 50 rokoch prehrali zápas, v ktorom na domácom štadióne viedli 2:0.
V šestnásťfinále anglického Ligového pohára nestačili v stredu na Brighton 2:3 a so súťažou sa rozlúčili. Tréner Michael Carrick vzal vinu na seba.
Hráči z Old Traffordu sa dvakrát presadili už v prvých desiatich minútach, skórovali Shea Lacey a Mason Mount.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Brighton
Tesne pred prestávkou sa však o kontaktný gól postaral Charalampos Kostulas a po hodine hry sa hostia dvoma zlepenými gólmi dostali do vedenia. Vyrovnanie zariadil Pascal Gross a víťazný gól vsietil v 69. minúte Maxim de Cuyper.
Carrick: Celkovo nemôžeme byť spokojní
„Mali sme zápas tam, kde sme ho chceli mať a nechali sme si ho ujsť. Bolo tam veľa vecí, na ktoré sa musíme pozrieť a rozobrať si ich.
Viem zhruba, kde sa stala chyba. Celkovo nemôžeme byť spokojní, náš výkon v druhom polčase však beriem na seba,“ uviedol Carrick podľa AFP.
Anglický kouč sa ocitol pod tlakom. Tretí tím uplynulého ročníka Premier League prehral už tri stretnutia zo šiestich v sezóne vo všetkých súťažiach, v nedeľu navyše neuspel doma v ostro sledovanom derby so City (0:1).
Musíme začať opäť víťaziť
„Budeme lepší, musíme byť. V tejto súťaži sme skončili, no musíme začať opäť víťaziť. Necítime sa teraz dobre, veľa vecí musíme napraviť.
Nemôžeme myslieť teraz na nič iné, ako na víťazstvo, to najbližšie by malo prísť v nedeľu,“ burcoval Carrick, ktorého mužstvo najbližšie čaká duel Premier League na pôde Fulhamu.
Brighton si triumfom možno vyslúžil duel s ďalším klubom z Manchestru, City však ešte muselo zvládnuť štvrtkový súboj 3. kola s druholigovým Norwichom.
Šlágrom 4. kola EFL Cupu bude zápas medzi Liverpoolom a Chelsea. Štvrtoligový Fleetwood sa medzi najlepších 16 dostal premiérovo v histórii, keď vyradil druholigový Sheffield United (1:0) a môže sa tešiť na zápas s úradujúcim anglickým šampiónom Arsenalom.
Zápasy osemfinále sú na programe posledný októbrový týždeň.