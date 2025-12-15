VIDEO: Divočina na Old Trafford. Manchestru United nestačili na výhru ani štyri góly

Manchester United oslavuje gól.
Manchester United oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. dec 2025 o 23:01
Domáci tím viedol v zápase trikrát, no duel nedotiahol do víťazného konca.

Premier League - 16. kolo

Manchester United - Bournemouth 4:4 (2:1)

Góly: 13. Diallo, 45+4. Casemiro, 77. B. Fernandes, 79. M. Cunha – 40. Semenyo, 46. Evanilson, 52. Tavernier, 84. Kroupi

Futbalisti Manchestru United remizovali v zápase 16. kola anglickej Premier League na domácom trávniku s AFC Bournemouth 4:4.

Zverenci Rubena Amorima v zápase trikrát viedli, no záverečný gól vsietil v 84. minúte hosťujúci Eli Junior Kroupi.

Zaujímavosťou je, že v zápase sa presadilo osem rôznych strelcov.

VIDEO: Gól Bournemouthu

Aj napriek remíze sa domáci futbalisti posunulu v tabuľke už na šieste miesto, na konte majú 26 bodov.

Na štvrtú Chelsea strácajú už len dva body. Bournemouthu patrí v tabuľke trináste miesto.

Tabuľka Premier League

Premier League

