VIDEO: Divočina na Old Trafford. Manchestru United nestačili na výhru ani štyri góly

Premier League - 16. kolo
Manchester United - Bournemouth 4:4 (2:1)
Góly: 13. Diallo, 45+4. Casemiro, 77. B. Fernandes, 79. M. Cunha – 40. Semenyo, 46. Evanilson, 52. Tavernier, 84. Kroupi
Futbalisti Manchestru United remizovali v zápase 16. kola anglickej Premier League na domácom trávniku s AFC Bournemouth 4:4.
Zverenci Rubena Amorima v zápase trikrát viedli, no záverečný gól vsietil v 84. minúte hosťujúci Eli Junior Kroupi.
Zaujímavosťou je, že v zápase sa presadilo osem rôznych strelcov.
VIDEO: Gól Bournemouthu
Aj napriek remíze sa domáci futbalisti posunulu v tabuľke už na šieste miesto, na konte majú 26 bodov.
Na štvrtú Chelsea strácajú už len dva body. Bournemouthu patrí v tabuľke trináste miesto.