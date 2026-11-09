Nie ste hodní tohto dresu, hnevali sa fanúšikovia na hráčov United. Pauzovať budú v pásme zostupu

Futbalisti Manchestru United absolvovali v nedeľu druhý dramatický duel na štadióne Old Trafford v priebehu uplynulého týždňa.
Po obrate v Lige majstrov proti AS Rím (3:2) dokázali v závere zachrániť remízu 4:4 v zápase 10. kola Premier League s Aston Villou.
Po divokom dueli a výsledkoch na ostatných trávnikoch však strávia reprezentačnú prestávku v zóne zostupu, s ôsmimi bodmi im totiž patrí až 18. miesto.
Už druhýkrát v priebehu šiestich dní dokázal United v strhujúcom zápase na vlastnom štadióne zmazať dvojgólové manko a vyhnúť sa prehre.
Patrick Dorgu vyrovnal hlavičkou v šiestej, teda poslednej minúte nadstaveného času. Ešte v 90. minúte pritom hostia viedli 4:2.
Zvrat až v závere
„Červení diabli“ prehrávali s AS Rím po 17 minútach 0:2, v nedeľu zažili ešte väčšie poníženie a rovnaký stav svietil na výsledkovej tabuli už po necelých štyroch minútach.
Najprv, sotva po minúte hry, dostal Alysson príliš veľa priestoru na to, aby úspešne zakončil. Brazílsky krídelník bol krátko nato opäť zapojený aj do ďalšej gólovej akcie.
Jeho strela z hranice pokutového územia preverila Senneho Lammensa, ktorý loptu dokázal len vyraziť. Tá sa dostala k Nicolasovi Jacksonovi a ten zareagoval najrýchlejšie.
Zatiaľ čo Villa oslavovala, už tradičné skandovanie proti majiteľom a vedeniu klubu sústredili fanúšikovia aj na hráčov.
„Nie ste hodní nosiť tento dres!“ ozvalo sa zo sektora Stretford End. Hráči sa dokázali vzchopiť a ešte do prestávky vyrovnali.
Po ôsmich minútach druhého polčasu však zverenci Michaela Carricka opäť prehrávali o dva góly a body zachránili až v chaotickom závere. Joshua Zirkzee skóroval v druhej a Dorgu v šiestej nadstavenej minúte.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Aston Villa
Odchod nenastane
Hráči United sa v nedeľu ocitli na krátky moment aj na dne tabuľky. Pred potupou ich zachránila prehra Crystal Palace s Liverpoolom.
V tejto sezóne najvyššej súťaže zatiaľ vyhrali len raz z desiatich zápasov a otázniky nad Carrickovou pozíciou pretrvávajú. Po dueli dostal od novinára Sky Sports otázku, či uvažuje o odchode.
„To sa nestane,“ odpovedal Carrick. Reportér poznamenal, že je zrejmé, že pred nasledujúcim zápasom United, ktorý ich čaká 22. novembra na ihrisku Liverpoolu, prebehnú rozhovory o jeho budúcnosti.
„Naozaj? To hovoríte vy. Mám celkom jasno v tom, akým smerom sa musí klub uberať. Musí vyhrávať zápasy. Nevyhrali sme ich dosť, ale očakávam, že sa posunieme vpred. Nadviažeme na pozitívne momenty z dnešného zápasu, odstránime zopár chýb a začneme vyhrávať,“ dodal Carrick.
Jeho meno zaznelo zreteľne v choráloch fanúšikov, čo by mohlo prispieť k tomu, aby si predstavitelia United počas reprezentačnej prestávky rozmysleli rozhodnutie o jeho konci vo funkcii.
Emery bol nahnevaný
Nahnevaný tréner hostí Unai Emery nedokázal s Aston Villou vyhrať na Old Trafford zatiaľ ani raz.
Nedeľnou remízou zároveň opäť nevylepšil štatistiku klubu, ktorý vyhral na ihrisku United v rámci Premier League len dve z 31 stretnutí.
Emeryho už niekoľko mesiacov spájajú práve s United a už niekoľkokrát bol jedným z favoritov na post trénera.
Nebolo preto náhodou, že vedenie Aston Villy chcelo zverejniť správu o budovaní klubu so španielskym koučom aj po roku 2029, ešte pred duelom v Manchestri.
Jeho zverenci sa však nepoučili z minulých zaváhaní a prišli o dvojgólový náskok, veľmi podobným spôsobom ako v decembri 2023, keď prehrali 3:2.
„Samozrejme, som nahnevaný. Nie na hráčov, ale na celú situáciu. Prišli sme predsa o dva body. Predviedli sme dobrý výkon, bojovali sme a ukázali sme správnu mentalitu. Inkasované góly bolia, ale musíme to prijať, ako súčasť nášho napredovania a proces adaptácie, ktorým prechádzajú niektorí hráči.
V uplynulých šiestich ligových zápasoch sme trikrát remizovali a trikrát vyhrali. Myslím, že sme na dobrej ceste,“ zhodnotil Emery.
Jeho tím dokázal po zlom vstupe do ročníka a odchodoch viacerých hráčov nazbierať dôležité body a aktuálne mu patrí 10. miesto.