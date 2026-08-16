Manchester United prehral generálku s AC Miláno. Na lavičke súpera sedel ich bývalý kouč Amorim

Tréner Ruben Amorim.
Tréner Ruben Amorim. (Autor: TASR/AP)
SITA|16. aug 2026 o 10:25
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Fernandes zahodil penaltu v druhom prípravnom zápase za sebou.

Futbalisti anglického klubu Manchester United prehrali v generálke na nový súťažný ročník, keď v poľskom meste Vroclav podľahli talianskemu AC Miláno 2:4. Zaujímavosťou je, že na lavičke Milánčanov sedí niekdajší kouč "Red Devils" Portugalčan Rúben Amorim.

Zverenci trénera Michaela Carricka dvakrát viedli gólmi Harryho Maguirea a Patricka Dorgua.

Napriek tomu hráči AC troma presnými zásahmi otočili výsledok vo svoj prospech a štvrtý gól pridal Ruben Loftus-Cheek.

Po návrate z hosťovania v španielskej La Lige v tíme majstrovského FC Barcelona zasiahol do diania Marcus Rashford.

Kapitán Angličanov Bruno Fernandes zlyhal pri pokutovom kope už v druhom prípravnom súboji bez prerušenia, jeho pokus zneškodnil brankár Lorenzo Torriani.

Kormidelník Amorim skončil v Manchestri na lavičke United v januári po 14 mesiacoch vo funkcii, a proti svojmu bývalému zamestnávateľovi dosiahol cenné víťazstvo.

VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - AC Miláno

Carrick ako bývalý hráč United a niekdajší anglický reprezentant už ako hlavný tréner klubu z Old Traffordu sa snažil doviesť tím k úspechom po náročnom období.

Záverečný prípravný duel prezentoval pripravenosť oboch tímov pred nadchádzajúcou sezónou.

Premier League

    Tréner Ruben Amorim.
    Tréner Ruben Amorim.
    Manchester United prehral generálku s AC Miláno. Na lavičke súpera sedel ich bývalý kouč Amorim
    dnes 10:25
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