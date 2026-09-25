Veľký problém pre Manchester City. Súd uznal klub vinným takmer vo všetkých bodoch

Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným zo všetkých okrem jedného zo 115 obvinení, ktorým čelil v súvislosti s porušením finančných pravidiel Premier League. V piatok o tom informoval denník The Athletic.
Podľa správy zatiaľ nebolo rozhodnuté o žiadnom treste a Manchester City sa plánuje odvolať.
Výsledok nezávislého pojednávania, ktoré sa začalo pred viac ako dvoma rokmi, by mohol otriasť anglickým futbalom.
Odkaz úspešnej éry klubu, počas ktorej získal množstvo trofejí, je teraz ohrozený obvineniami, že jeho úspechy boli postavené na finančných machináciách.
Premier League obvinila Manchester City v roku 2023 po vyšetrovaní údajných porušení pravidiel v období rokov 2009 až 2018, informovala agentúra AFP.
Klub, ktorý všetky obvinenia vždy odmietal, bol obvinený z poskytovania nepresných finančných informácií, nepravdivých údajov o platbách hráčom a trénerom, ako aj z porušovania pravidiel finančnej udržateľnosti.
Pod vlastníctvom šejka Mansúra, ktorého spoločnosť Abu Dhabi United Group klub kúpila v roku 2008, sa Manchester City stal dominantnou silou anglického futbalu.
Za uplynulých 15 rokov získal osem titulov v Premier League, štyri triumfy v FA Cupe, sedem prvenstiev v Ligovom pohári a jednu trofej v Lige majstrov.
Podozrenia sa začali objavovať po úniku dokumentov, ktoré v roku 2018 zverejnil nemecký magazín Der Spiegel.
E-maily, ktoré si údajne vymieňali vysokopostavení predstavitelia Manchestru City, naznačovali, že klub umelo navyšoval príjmy zo sponzorských zmlúv s leteckou spoločnosťou Etihad a telekomunikačnou firmou Etisalat, ktoré sú pod kontrolou štátu Abú Zabí.
Priame investície od Mansúrovej spoločnosti Abu Dhabi United Group údajne vykazoval ako príjmy zo sponzoringu.
Ďalšie dokumenty údajne poukazovali na platby mimo oficiálneho účtovníctva vtedajšiemu trénerovi Robertovi Mancinimu, ktoré boli realizované prostredníctvom konzultačných poplatkov od klubu z Abú Zabí.
Ak Manchester City uznaju vinným, medzi pravdepodobné sankcie bude patriť výrazný odpočet bodov, prípadne dokonca vylúčenie z Premier League.
Everton a Nottingham Forest už v sezóne 2023/2024 dostali odpočty bodov za jednotlivé porušenia pravidiel ziskovosti a finančnej udržateľnosti.
Ostatné kluby by mohli požadovať odobratie získaných titulov a finančné odškodnenie, ak by Manchester City získal nespravodlivú výhodu prostredníctvom nekalých praktík.