Manchester City je vinný. Premier League uznala proti klubu takmer všetky obvinenia

Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých z viac než 100 obvinení z porušenia finančných pravidiel. Premier League to v utorok potvrdila v oficiálnom vyhlásení.
Nezávislá komisia zistila, že medzi sezónami 2009/2010 a 2017/2018 Manchester uzatváral fiktívne zmluvy, ktoré skresľovali skutočnú dohodu medzi stranami s viacerými svojimi obchodnými partnermi a zároveň sa spoliehal na fiktívne dohody s inými stranami, aby umelo nafúkol príjmy klubu a znížil jeho náklady.
Klub podľa vyšetrovania predkladal nesprávne účtovné závierky a zatajil skutočný stav svojich financií pred audítormi a futbalovými regulátormi.
Podľa PL sa klub dopustil „viacerých porušení svojich povinností spolupráce a maximálnej dobrej viery voči lige“.
„Základné rozhodnutie stanovuje fakty o tom, čo sa stalo v Manchestri City počas tohto obdobia. Podrobne popisuje, ako klub systematicky porušoval pravidlá ligy takmer desať rokov.
PL bude pokračovať v tomto prípade proti Manchestru City. Hoci proces bol doteraz dlhý a náročný, liga je naďalej odhodlaná zistiť ďalšie fakty,“ povedal generálny riaditeľ ligy Richard Masters podľa oficiálnej stránky PL.
Dodal, že kľúčovou zodpovednosťou PL je zabezpečiť, aby sa pravidlá schválené samotnými klubmi dodržiavali s cieľom chrániť integritu súťaže:
„Je mimoriadne dôležité, aby liga zostala konkurencieschopná a spravodlivá pre všetky kluby a pre fanúšikov. Túto úlohu berieme mimoriadne vážne. Toto disciplinárne konanie a toto rozhodnutie sú najvýznamnejšie v histórii ligy.
Existujú prvky prípadu, o ktorých je ešte potrebné rozhodnúť, vrátane toho, aké sankcie musia nasledovať za tieto porušenia.
Teraz, keď máme rozhodnutie komisie, sme odhodlaní rýchlo postupovať vo zvyšku procesu, aby sme poskytli istotu lige, našim klubom a fanúšikom.“
Rozhodnutie komisie obsahuje veľký počet ďalších príloh, ktoré sa liga zaväzuje zverejniť hneď, ako to bude možné. Klub má právo odvolať sa proti zisteniam nezávislej komisie a na uplatnenie tohto práva má čas do piatku 2. októbra. Citizens na svojom webe napísali:
„Klub nesúhlasí s obvineniami vznesených od Premier League a existuje komplexný súbor nezvratných dôkazov na podporu všetkých jeho stanovísk týkajúcich sa tohto prípadu.
Klub vyvinie všetku snahu a v prípade potreby bude proaktívny vo všetkých príslušných regulačných a právnych fórach. Proces v Premier League stále prebieha, pričom významné časti zostávajú nedokončené.
Manchester City FC teraz využije dostupné odvolacie možnosti, pretože stanovisko obsahuje jasné podstatné chyby v práve, zásade a skutkovom stave a je neisté.
Klub osem rokov dôsledne rešpektoval riadny proces na základe toho, že predstavenstvo a výkonný výbor PL sa budú správať ako nezávislý, nestranný a spravodlivý regulačný orgán, bez straníckeho vplyvu.
Klub je, samozrejme, obmedzený v tom, o čom môže ďalej informovať, kým nebudú ukončené všetky budúce konania.“