Prestrelka v Manchesteri bavila divákov, ale nie trénera. Maresca kritizoval obranu

Futbalisti Manchestru City sú aj po 5. kole nového ročníka anglickej Premier League stopercentní.
Vo víkendovej prestrelke doma zdolali Sunderland 5:3 a na čele tabuľky majú trojbodový náskok pred londýnskym Arsenalom, ktorý prehral v Brightone 0:3.
Sunderlandu na Etihad Stadium nepomohol ani hetrik Briana Brobbeyho.
„Citizens“ od úvodnej prehry v sezóne v Community Shield s Arsenalom (0:3) nezaváhali a vo všetkých súťažiach ťahajú sériu siedmich víťazstiev za sebou. Nad Sunderlandom viedli od 9. minúty, keď sa prvýkrát v ich drese presadil Enzo Fernandez.
Hostia dokázali dvakrát vyrovnať a v druhom polčase aj znížiť na 3:4, no City si už nenechalo zobrať výhru. Dva góly strelil Antoine Semenyo, po jednom pridali Rayan Cherki a Erling Haaland.
VIDEO: Zostrih zápasu Man City - Sunderland
„Tešia ma tri body, aj keď poviem úprimne, že viac sa mi páči víťazstvo 1:0, ako 5:3. Sunderland však ukázal svoju kvalitu. Očakával som, že to bude veľmi náročný zápas a to sa aj potvrdilo. V obrane musíme hrať lepšie, inkasovali sme dva lacné góly.
Som rád, že po prehre s Arsenalom v dueli o anglický Superpohár sme sa dokázali otriasť a v úvode ligovej sezóny sme ešte nezakopli. Súťaž je však iba na začiatku, čaká nás dlhá cesta,“ zdôraznil pre akreditované médiá tréner City Enzo Maresca.
Ich mestksí rivali United remizovali na pôde Fulhamu 1:1. Domáci išli do vedenia po vlastnom góle Lisandra Martineza v 63. minúte. Hosťom sa podarilo vyrovnať v 89. minúte zásluhou tečovanej strely Matheusa Cunhu.
„Červení diabli“ sú s piatimi bodmi na dvanástej priečke. Fulham, ktorý stále čaká na prvý triumf, je s dvoma bodmi predposledný.
Tréner United Michael Carrick dúfa, že po reprezentačnej prestávke bude jeho tím podávať lepšie výkony a posunie sa v tabuľke vyššie. Desiateho októbra ho čaká duel s Tottenhamom Hotspur, v ktorého kádri figuruje aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.
„Vo futbale sa stále niečo učíte a ak sa chcete posúvať dopredu ako tím, musíte si prejsť rôznymi vecami. Som predvedčený o tom, že naše mužstvo má potenciál na to, aby bojovalo o popredné priečky,“ poznamenal Carrick.