Man City vyhral bitku o novú posilu. Z Evertonu prichádza senegalský talent

Iliman Ndiaye v drese Senegalu
Iliman Ndiaye v drese Senegalu (Autor: TASR/AP)
TASR|1. sep 2026 o 08:05
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Citizens zrealizovali prestup za 75 miliónov eur.

Anglické futbalové kluby Manchester City a Everton sa dohodli na prestupe senegalského reprezentanta Ilimana Ndiayeho za približne 75 miliónov eur aj s bonusmi.

City v súboji o dvadsaťšesťročného krídelníka zdolala Tottenham. Ndiaye by mal absolvovať lekársku prehliadku a prestup musia spečatiť pred uzávierkou, ktorá je v Premier League v utorok o 23:00 h miestneho času.

Ndiaye prišiel do Evertonu v lete 2024 z Marseille a za anglický klub odvtedy odohral 74 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a na ďalšie štyri prihral.

Pre City je to štvrtá letná posila, pred ním klub získal stredopoliarov Elliota Andersona, Ayyouba Bouaddiho a krídelníka Allan. Informovala agentúra dpa.

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