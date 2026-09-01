Man City vyhral bitku o novú posilu. Z Evertonu prichádza senegalský talent

Anglické futbalové kluby Manchester City a Everton sa dohodli na prestupe senegalského reprezentanta Ilimana Ndiayeho za približne 75 miliónov eur aj s bonusmi.
City v súboji o dvadsaťšesťročného krídelníka zdolala Tottenham. Ndiaye by mal absolvovať lekársku prehliadku a prestup musia spečatiť pred uzávierkou, ktorá je v Premier League v utorok o 23:00 h miestneho času.
Ndiaye prišiel do Evertonu v lete 2024 z Marseille a za anglický klub odvtedy odohral 74 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a na ďalšie štyri prihral.
Pre City je to štvrtá letná posila, pred ním klub získal stredopoliarov Elliota Andersona, Ayyouba Bouaddiho a krídelníka Allan. Informovala agentúra dpa.