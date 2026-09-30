Nech zahodia medaily do koša. Rooney by poslal Manchester City do najnižšej súťaže

Bývalý kapitán futbalistov Manchestru United Roy Keane by ako hráč Manchestru City „hodil všetky svoje medaily do koša“.
Ír to povedal v reakcii na utorkové oficiálne vyhlásenie Premier League, ktorá uznala City vinným z viac ako 100 priestupkov proti finančným pravidlám.
Keane si myslí, že úspechy hráčov stratili na význame.
„Ako hráč by som bez debaty všetky svoje medaily hodil do koša, veď ide o podvádzanie. Vyhrali ich na ihrisku len vďaka tomu, že ich klub podvádzal. Funkcionári vedeli, že to ublíži mnohým ľudom, ale ani to ich nezastavilo,“ vyjadril sa 55-ročný Keane pre televíziu ITV pred utorkovým zápasom Anglicka proti Česku.
Porušenia sa vzťahujú na obdobie medzi rokmi 2009 až 2018. Klub uzatváral fiktívne zmluvy s komerčnými partnermi, aby tajne presmeroval viac ako 830 miliónov libier do svojich futbalových aktivít.
Podľa vyšetrovania predkladal nesprávne účtovné závierky a zatajil skutočný stav svojich financií pred audítormi a futbalovými regulátormi. Podľa PL sa klub dopustil „viacerých porušení svojich povinností spolupráce a maximálnej dobrej viery voči lige“.
„Citizens“ vyhrali v tom istom období osem trofejí, vrátane troch ligových titulov. Od prevzatia investormi z Abú Zabí v roku 2008 získali v PL dovedna osem titulov.
O sankciách voči klubu sa zatiaľ nerozhodlo, no jednou z možností je aj odobratie titulov. Ďalší bývalý hráč United Wayne Rooney bol členom kádra, ktorý skončil v sezóne 2011/2012 druhý práve za mestským rivalom. Angličan však nechce, aby trofej spätne udelili „červeným diablom“.
„Úprimne, necítil by som sa dobre. Nemyslím si, že si ju zaslúžime, neurobili sme dosť pre to, aby sme vyhrali ligu,“ povedal Rooney v epizóde podcastu Stick to United. Zároveň si však myslí, že City by malo opustiť najvyššiu súťaž.
„Neviem aký proces by to umožnil, ale bolo by to správne. Poslal by som ich do najnižšej ligy, do akej môžu klesnúť, a dal by som im finančné obmedzenia. Z jednej sezóny v druhej ligy sa nepoučia, vrátia sa späť,“ uviedol Rooney.