ONLINE: Manchester City - Paríž St. Germain dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Manchester City a Paríž St. Germain dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Manchester City - Paríž St. Germain dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 21:00
2. kolo
Manchester City
0:0
(0:0)
11' minúta
Prebiehajúci
Paríž
Prehľad
Rozhodca: Jablonski – Beitinger, Dietz.
Prenos
11
Centrovaný pokus musel vyraziť brankár Matvej Safonov, nasledovať teda bude rohový kop pre Citizens.
11
Definitívne z toho ale penalta pre domáce mužstvo nebude, City ale bude zahrávať štandardnú situáciu z ľavej strany.
10
Manchester si pýta pokutový kop po páde Rayana Cherkiho v šestnástke, hlavný rozhodca ale nepíska.
9
Nasledovalo ale strelecké zakončenie Warrena Zaïre-Emeryho, ktorý to vyskúšal spoza šestnástky. Jeho pokus ale končí v moci domáceho brankára.
9
Rúben Dias predviedol dôležitý zákrok v pokutovom území, po ktorom znemožnil dostať sa súperovi do vyloženej pozície na zakončenie.
7
Opäť sledujeme kombináciu domácich futbalistov, ktorí sú ale pod tlakom Parížanov.
6
Citizens sa rozhodli zaútočiť po pravej strane, napokon sa ale po nedorozumení dostáva lopta do moci súpera.
5
Sledujeme opatrnejší úvod dnešného zápasu, lopta je už ale na kopačkách domácich futbalistov.
3
Pri lopte sú naďalej futbalisti Saint-Germain, ktorí však tentokrát kombinujú na svojej obrannej polovici.
2
Domáca defenzíva si poradila s prvou ofenzívnou snahou francúzskeho zástupcu, lopta smeruje na vhadzovanie pre City.
1
Úvodného výkopu sa zhodili hostia z Paríža, ktorý odkopli loptu iba do autu v snahe od prvých sekúnd napádať svojho súpera.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Manchester City: Donnarumma – Khusanov, R. Dias (C), Guéhi, Gvardiol – Anderson, E. Fernández – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.
Náhradníci: Bettinelli, Rulli – I. Ndiaye, Kovačić, Aït-Nouri, Reis, Nunes, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Foden, Lewis.
Paríž Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué.
Náhradníci: Chevalier – Beraldo, Zabarnyj, Kvaratskhelia, F. Torres, Digne, L. Hernández, Godts, P. Fernández, Ndjantou, Neves.
Manchester City: Donnarumma – Khusanov, R. Dias (C), Guéhi, Gvardiol – Anderson, E. Fernández – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.
Náhradníci: Bettinelli, Rulli – I. Ndiaye, Kovačić, Aït-Nouri, Reis, Nunes, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Foden, Lewis.
Paríž Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué.
Náhradníci: Chevalier – Beraldo, Zabarnyj, Kvaratskhelia, F. Torres, Digne, L. Hernández, Godts, P. Fernández, Ndjantou, Neves.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Manchester City a Paríž Saint-Germain.
Manchester City sa napriek mediálnej búrke okolo finančných pravidiel vrátil na víťaznú vlnu – po výhre 3:0 na Anfielde ťahá sériu šiestich triumfov v rade vrátane vstupu do Ligy majstrov proti Portu (2:0). Pred prvým domácim zápasom hovorí v ich prospech aj skvelá bilancia, keď z posledných 25 domácich duiel v ligovej fáze prehrali iba raz (21 výhier, 3 remízy).
V šlágri sa im však postaví rozbehnuté PSG, ktoré po výhre 3:1 s Le Mans vyhralo štyri zápasy po sebe. Túto sériu odštartovali Parížania drvivým víťazstvom 6:1 nad Slovanom Bratislava, čím natiahli svoju neporaziteľnosť v Lige majstrov na 11 zápasov (7 výhier, 4 remízy) a proti anglickým súperom môžu zaútočiť na rekordnú sériu bez prehry.
Manchester City sa napriek mediálnej búrke okolo finančných pravidiel vrátil na víťaznú vlnu – po výhre 3:0 na Anfielde ťahá sériu šiestich triumfov v rade vrátane vstupu do Ligy majstrov proti Portu (2:0). Pred prvým domácim zápasom hovorí v ich prospech aj skvelá bilancia, keď z posledných 25 domácich duiel v ligovej fáze prehrali iba raz (21 výhier, 3 remízy).
V šlágri sa im však postaví rozbehnuté PSG, ktoré po výhre 3:1 s Le Mans vyhralo štyri zápasy po sebe. Túto sériu odštartovali Parížania drvivým víťazstvom 6:1 nad Slovanom Bratislava, čím natiahli svoju neporaziteľnosť v Lige majstrov na 11 zápasov (7 výhier, 4 remízy) a proti anglickým súperom môžu zaútočiť na rekordnú sériu bez prehry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
3 - 2
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
3 - 6
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
0 - 0
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
0 - 0
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
0 - 0
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
0 - 0
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
0 - 0
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
0 - 0
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
0 - 0
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
3
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
5
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
6
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
7
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
8
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
9
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
10
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
11
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
12
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
13
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
14
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
15
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
23
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
24
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
25
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body