City sa bráni proti zisteniam komisie: Existuje rozsiahly súbor nezvratných dôkazov

Anglický futbalový klub Manchester City v piatok podal komplexné odvolanie v reakcii na zverejnenie správy nezávislej komisie, ktorá podrobne opisuje rozsiahle porušovanie finančných pravidiel zo strany klubu.
Vedenie Citizens už začiatkom týždňa uviedlo, že sa voči správe odvolá.
Klub opätovne zdôraznil, že je „nevinný voči obvineniam vzneseným Premier League“, a dodal:
„Na podporu všetkých stanovísk klubu v tejto veci existuje rozsiahly súbor nezvratných dôkazov.
Klub zastáva pevný názor, že toto stanovisko z viacerých dôvodov obsahuje jasné a závažné chyby – či už právne, principiálne alebo skutkové – a je právne neudržateľné.“
Nezávislá komisia zistila, že medzi sezónami 2009/2010 a 2017/2018 Manchester uzatváral fiktívne zmluvy, ktoré skresľovali skutočnú dohodu medzi stranami s viacerými svojimi obchodnými partnermi a zároveň sa spoliehal na fiktívne dohody s inými stranami, aby umelo nafúkol príjmy klubu a znížil jeho náklady.
Klub podľa vyšetrovania predkladal nesprávne účtovné závierky a zatajil skutočný stav svojich financií pred audítormi a futbalovými regulátormi.
Podľa PL sa klub dopustil „viacerých porušení svojich povinností spolupráce a maximálnej dobrej viery voči lige“.