VIDEO: Mladý talent zažiaril v debute za City. Odvážne hovorí: Mám pred sebou veľkú kariéru

Futbalisti Manchesteru City vo štvrtok v treťom kole Ligového pohára rozstrieľali druholigový Norwich 5:0.
Dvoma gólmi sa na víťazstve obhajcov trofeje podieľal sedemnásťročný stredopoliar Floyd Samba.
Rodák z Macclesfieldu, ktorý však v mládežníckych kategóriách reprezentuje Nemecko, zažiaril hneď pri svojej premiére v A-tíme City.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Norwich
„Zažiť takýto debut, to je niečo neuveriteľné,“ povedal Samba v rozhovore pre BBC.
„Sám som tomu nemohol uveriť, ale toto je iba začiatok. Mám pred sebou veľkú kariéru,“ dodal Samba, ktorý v manchesterskom klube pôsobí spolu so svojím o rok starším bratom Tyronom.
City sa v osemfinále stretne s Brightonom, ktorý vyradil Manchester United. Súboje o postup medzi najlepšiu osmičku sú na programe posledný októbrový týždeň.