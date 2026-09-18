VIDEO: Mladý talent zažiaril v debute za City. Odvážne hovorí: Mám pred sebou veľkú kariéru

Floyd Samba sa teší z gólu so spoluhráčmi Manchestru City.
Floyd Samba sa teší z gólu so spoluhráčmi Manchestru City. (Autor: TASR/AP)
ČTK|18. sep 2026 o 08:46
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V mládežníckych kategóriách reprezentuje Nemecko.

Futbalisti Manchesteru City vo štvrtok v treťom kole Ligového pohára rozstrieľali druholigový Norwich 5:0.

Dvoma gólmi sa na víťazstve obhajcov trofeje podieľal sedemnásťročný stredopoliar Floyd Samba.

Rodák z Macclesfieldu, ktorý však v mládežníckych kategóriách reprezentuje Nemecko, zažiaril hneď pri svojej premiére v A-tíme City.

VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Norwich

„Zažiť takýto debut, to je niečo neuveriteľné,“ povedal Samba v rozhovore pre BBC.

„Sám som tomu nemohol uveriť, ale toto je iba začiatok. Mám pred sebou veľkú kariéru,“ dodal Samba, ktorý v manchesterskom klube pôsobí spolu so svojím o rok starším bratom Tyronom.

City sa v osemfinále stretne s Brightonom, ktorý vyradil Manchester United. Súboje o postup medzi najlepšiu osmičku sú na programe posledný októbrový týždeň. 

Anglický ligový pohár

    Floyd Samba sa teší z gólu so spoluhráčmi Manchestru City.
    Floyd Samba sa teší z gólu so spoluhráčmi Manchestru City.
    VIDEO: Mladý talent zažiaril v debute za City. Odvážne hovorí: Mám pred sebou veľkú kariéru
    dnes 08:46
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