Futbalisti Manchestru City sa ani v zápase s Neapolom nevymanili z výsledkovej krízy a v 5. kole Ligy majstrov iba remizovali 2:2.
Po tom, čo dvakrát prehrávali ratovali bod až v závere riadneho hracieho času a na domácom trávniku nezvíťazili v treťom zápase po sebe.
Manchester mal výborný štart do sezóny v anglickej Premier League, v ktorej vyhral úvodných sedem zápasov.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Neapol
Následne sa však jeho výsledky otočili. Prehral tri ligové stretnutia, po ktorých prvýkrát bodoval až v predošlom kole, keď s Fulhamom na domácom ihrisku iba remizoval 1:1.
Haaland: Keď vyhrávate, všetko je jednoduché
Zverenci Enza Marescu mali v Lige majstrov v štyroch zápasoch tri víťazstvá, no remíza s Neapolom podčiarkla ich nevýrazné obdobie.
„Keď vyhrávate zápasy, všetko je jednoduché a viete, čo máte robiť. Keď nevyhrávate, začnete všetko spochybňovať.
Ideálne by bolo nad tým nerozmýšľať, ale v takýchto chvíľach je to ťažké,“ konštatoval útočník domácich Erling Haaland.
Neapol mal za sebou remízu s Laziom 1:1 a víťazstvo nad Juventusom 1:0 v talianskej lige a do Anglicka cestoval s cieľom napraviť si chuť po prehre v Porte 1:4 spred troch týždňov.
V zostave Partenopei chýbal slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý od 28. októbra absentuje pre zranený členok.
Prvý polčas priniesol niekoľko striel na oboch stranách a aj miernu hernú prevahu domácich, no 48-tisíc divákov sa v ňom nedočkalo gólu.
Všetko dôležité sa udialo v druhom dejstve. V 55. minúte poslal hostí do vedenia Rasmus Höjlund, ktorý sa presadil krížnou strelou cez obrancu.
Neapol viedol dvakrát v zápase
O dvanásť minút vyrovnal 19-ročný Ayyoub Bouaddi, no hostia od 76. minúty opäť viedli vďaka voleju Nou Langa - 1:2.
Záverečný tlak domácich vyústil do gólu Rayana Cherkiho, ktorý rozhodol o deľbe bodov.
„Nezáleží mi na tom, že som dnes skóroval. Chcem vyhrať zápas, to je všetko. Dnes sme hrali dobre, ale podľa mňa sme do toho nedali dostatok energie.
Musíme urobiť viac. Tento zápas sme mali vyhrať,“ citovala Cherkiho oficiálna stránka Manchestru City.
Remíza s Neapolom zvýraznila nevýrazné obdobie „citizens.“ Tím vyhral pod vedením Marescu desať z prvých jedenástich zápasov vo všetkých súťažiach, no situácia sa dramaticky zhoršila po tom, čo bol klub uznaný vinným z rozsiahleho porušovania finančných pravidiel Premier League.
Desaťnásobnému anglickému majstrovi hrozí tvrdý odpočet bodov, alebo dokonca zostup z Premier League, pokiaľ sa im nepodarí zvrátiť toto rozhodnutie v odvolacom konaní.
Robíme nesprávne rozhodnutia, vraví Maresca
„Takéto chvíle nemáme radi. Chceme vyhrávať zápasy, ale, žiaľ, momentálne je situácia taká, aká je. V tejto chvíli je zrejmé, že inkasujeme príliš veľa gólov.
Musíme urobiť úpravy, no som presvedčení, že sme schopní to zvládnuť. V úvodných desiatich dueloch sme vždy skórovali ako prví, no teraz je to presne naopak.
Sme zbytočne uponáhľaní a robíme nesprávne rozhodnutia. Bojovali sme však až do konca,“ uviedol Maresca.
De Bruyne sa vráti na štadión Manchestru City
Duel bol výnimočný pre Kevina De Bruyneho. Stredopoliar Neapolu sa vrátil na štadión, na ktorom pôsobil desať sezón. Z Manchestru City odišiel v lete 2025. Diváci ho privítali uznanlivým aplauzom.
Höjlund považoval bod z Etihad Stadium za cenný, no uvedomoval si, že jeho tím mohol získať aj tri.
VIDEO: Fanúšikovia City privítali De Bruyneho
„Je to obrovský výsledok. Nepovedal by som, že sme sem prišli len na výlet, ale je to jeden z tých zápasov, pri ktorých si poviete: 'Uvidíme, či dokážeme niečo získať.'“
Aj tréner Neapolu Massimiliano Allegri pochválil svoj tím za výkon.
„Z hľadiska prístupu sme odohrali dobrý zápas. Veľmi dobre sme hrali s loptou aj bez nej. Vyzeralo to tak, že sme už prakticky spečatili víťazstvo, ale potom sme inkasovali.
Napriek tomu je to pre nás dôležitý bod, najmä vzhľadom na naše postavenie v tabuľke a sebavedomie mužstva,“ poznamenal Allegri podľa uefa.com.
Manchester City tak má po piatich zápasoch na konte 10 bodov, Neapol štyri.