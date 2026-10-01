Finančný škandál otriasa Premier League. Legendárny obranca žiada odchod majiteľov City

Bývalý anglický futbalový reprezentant Jamie Carragher je presvedčený, že súčasní majitelia Manchestru City musia predať svoj podiel v klube.
Podľa 48-ročného Carraghera nemajú po škandále spojenom s porušením finančných pravidiel v tíme budúcnosť.
„Manchester City sa nachádza na konci svojej éry spojenej s Abú Zabí. Klub sa dokáže z viny spamätať a zotaviť až vtedy, keď si jeho vlastníci priznajú, že si nesplnili svoje povinnosti, a klub predajú.
Túto situáciu nemožno nijako prikrášľovať. Rozsah podvádzania a neochota spolupracovať pri vyšetrovaní znamenajú, že pozícia všetkých predstaviteľov klubu je neudržateľná,“ citovala bývalého obrancu Liverpoolu agentúra DPA.
Premier League v utorok oznámila, že nezávislá komisia dospela k záveru, že City v uvedenom období uzatváralo s viacerými sponzormi „fiktívne“ obchodné dohody.
Tie boli súčasťou skrytej schémy financovania, v rámci ktorej museli tieto spoločnosti uhrádzať iba časť príslušných sponzorských platieb.
Zvyšok podľa zistení komisie financovala spoločnosť Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), ktorá klub vlastnila. Manchester City sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať.
VIDEO: Jamie Carragher
Iný názor na situáciu má britský premiér Andy Burnham. Ten poďakoval holdingovej spoločnosti klubu City Football Group za peniaze investované do Manchestru a uviedol, že prípadný odchod majiteľov by ho veľmi znepokojil.
Zároveň však povedal, že by si „zachoval odstup“, ak by sa naňho v súvislosti so sporom obrátila vláda Spojených arabských emirátov.
Carragher však trvá na tom, že voči tým, u ktorých sa preukáže vina, nesmie existovať žiadna zhovievavosť.
„Pravidlá spôsobilosti majiteľov a riaditeľov v Premier League jasne stanovujú následky porušenia základných pravidiel. Každý, kto tieto kritériá nespĺňa, musí byť vylúčený z pozície riaditeľa či majiteľa klubu v Premier League. V opačnom prípade tieto predpisy neplnia svoj účel,“ dodal víťaz Ligy majstrov zo sezóny 2004/2005.