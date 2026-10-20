Zostup aj ďalší trest v druhej lige? Manchester City čelí vážnym následkom

Anglickému futbalovému klubu Manchester City hrozí mimoriadne vysoký odpočet bodov, ktorý by prakticky znamenal zostup z Premier League.
Podľa britského denníka Daily Mail sa takýto trest považuje za najpravdepodobnejší výsledok disciplinárneho konania za rozsiahle porušovanie finančných pravidiel.
Úradujúci líder najvyššej anglickej súťaže by navyše mohol dostať ďalšiu bodovú sankciu v druhej lige, ktorá by mu znemožnila okamžitý návrat medzi elitu.
Ako informoval novinár Oliver Holt s odvolaním sa na zdroje blízke prípadu, vedenie Premier League údajne presadzuje, aby nezávislá komisia oznámila trest ešte pred ukončením odvolacieho konania.
O ňom by sa pritom nemuselo rozhodnúť skôr ako koncom januára budúceho roka. Najpravdepodobnejším scenárom má byť taký vysoký odpočet bodov, ktorý by prakticky odsúdil City na zostup do druhej najvyššej súťaže Championship.
Klub by zároveň mohol dostať vysokú finančnú pokutu a prípadne aj ďalší bodový trest v nasledujúcej sezóne.
Naopak, priame preradenie až do štvrtej ligy sa podľa zdrojov denníka považuje za nepravdepodobné, keďže by výrazne zasiahlo do fungovania anglických profesionálnych súťaží. O konkrétnej sankcii zatiaľ nepadlo oficiálne rozhodnutie.
Nezávislá komisia koncom septembra uznala Manchester City vinným z rozsiahleho porušovania finančných pravidiel v období rokov 2009 až 2018.
Podľa jej zistení klub prostredníctvom fiktívnych obchodných dohôd umelo navyšoval príjmy a znižoval vykazované náklady o viac ako 900 miliónov libier.
Komisia zároveň konštatovala, že City neposkytovalo pravdivé účtovné údaje a dostatočne nespolupracovalo pri vyšetrovaní.
Manchester City obvinenia odmieta a podal proti rozhodnutiu odvolanie. Klub tvrdí, že verdikt obsahuje zásadné právne aj skutkové chyby. Konečnú výšku trestu určí nezávislá komisia v samostatnom konaní.