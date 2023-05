Arsenalu došiel dych, v City myslia na treble. Sme skutoční šampióni, hovorí Walker

Do modro-bielych farieb odetý Etihad Stadium si vychutnal majstrovské oslavy, už tretie za sebou a piate za uplynulých šesť rokov.

"Triumf v Premier League je skvelý a nerodil sa ľahko. Arsenal bol skutočne ťažký protivník. Možno si v apríli mysleli, že majú titul vo vrecku, ale my sme sa nevzdali.

Ako tréner získal jedenásť titulov za uplynulých 14 rokov, rátajúc aj jeho úspechy s Barcelonou a Bayernom Mníchov.

Po konečnom hvizde rozhodcu v nedeľnom zápase zaplavili ihrisko fanúšikovia.

Nad trávnikom sa vznášal modrý dym z pyrotechniky, hráči a členovia realizačného tímu si na improvizovanom pódiu prevzali majstrovský pohár a v oslavách následne pokračovali v šatni.

Na titul mal však dobre našliapnutý práve londýnsky Arsenal. "Kanonieri" mali 7. apríla na čele tabuľky osembodový náskok, ktorý premrhali.

V sezóne strelecky dominoval

"Arsenal nás prinútil ísť nadoraz. Skvelý finiš, ukázali sme, že sme skutoční šampióni. Nechceme sa však zastaviť.

Radi by sme skvelú formu pretavili do zisku ďalších trofejí a vstúpili do histórie tohto klubu," nechal sa počuť obranca Kyle Walker.