Klub aj mužstvo sú viac zomknuté, vraví tréner City. Varoval pred predčasnými závermi

Futbalisti Manchestru City sú po verdikte o porušení viac ako 100 finančných pravidiel Premier League zomknutejší než kedykoľvek predtým.
Povedal to tréner tímu Enzo Maresca, podľa ktorého zvýšený tlak a pozornosť venovaná dianiu mimo ihriska posilnili jednotu medzi hráčmi, fanúšikmi a vedením klubu.
Nezávislá komisia informovala, že Citizens v rokoch 2009 až 2018 uzatvárali fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkli svoje príjmy a znížili náklady. Klub vinu odmieta a proti rozhodnutiu sa odvolal.
„Myslím si, že v dôsledku všetkého toho rozruchu vidím z môjho pohľadu fanúšikov, klub aj mužstvo určite viac zomknuté,“ uviedol Maresca na piatkovej tlačovej konferencii.
Taliansky kormidelník zároveň poznamenal, že rozumie záujmu verejnosti o prípad, no varoval pred predčasnými závermi.
„Nemám problém s tým, že ľudia túto situáciu hodnotia. Podľa mňa je však rozumné počkať si na konečné slová. Chápem, že teraz sa o tom potrebuje hovoriť,“ citovala Marescu agentúra AFP.
Štyridsaťšesťročný kouč, ktorý v lete nahradil Pepa Guardiolu, opakovane vyjadril dôveru vedeniu klubu.
City zvládlo prvý zápas po zverejnení rozhodnutia víťazne, keď triumfovalo v šlágri najvyššej anglickej súťaže na pôde Liverpoolu 3:0.
Udržalo si tak stopercentnú bilanciu v úvode ligovej sezóny, hoci v Lige majstrov následne podľahlo obhajcovi trofeje Parížu St. Germain 2:4.