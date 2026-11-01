Padol Manchester City do krízy? Brighton mal hlavne šťastie, vravel tréner

Po 9. kole anglickej Premier League sa manchesterské City ocitlo v nepríjemnej situácii. Jeho hráči prehrali v druhom zápase po sebe a v nedeľu večer mohli prísť o pozíciu lídra.
Víkendový program Premier League priniesol hneď niekoľko šlágrov. Dovtedajší líder Manchester City nastúpil proti príjemnému prekvapeniu sezóny Brightonu, ktorý sa usadil v prvej štvorke.
O cenné body pôjde aj v ďalšom šlágri, ktorým bude nedeľňajší duel priebežne piateho Liverpoolu s Arsenalom. Ten sa v prípade bodového zisku môže dostať na prvé miesto tabuľky.
Chceli odčiniť prehru
Hráči Manchestru City nastúpili proti Brightonu s cieľom odčiniť prehru na ihrisku Aston Villy 1:2. Tá bola pre nich prvá v sezóne, do ktorej vstúpili siedmimi víťazstvami a usadili sa na prvom mieste tabuľky.
Lenže napokon nebodovali ani proti Brightonu, ktorý dosiahol po výsledku 1:0 svoje šieste víťazstvo v sezóne.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Manchester City - Brighton
Jediný gól zápasu strelil v 11. minúte švédsky stredopoliar Yasin Ayari. Po centri z pravej strany domáci nezískali loptu, Maxim De Cuyper ju vrátil na os ihriska a Ayari pohotovo prekonal domáceho brankára.
Viac gólov už diváci nevideli ani napriek výraznej snahe predovšetkým domáceho tímu. Manchester City prestrieľal súpera 21:7, z toho na bránu 6:3.
Nepresadil sa ani kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa skončila štvorzápasová gólová séria. Počas týždňa ho tréner Enzo Maresca šetril v pohárovom zápase.
„Je to zvláštny pocit. Vytvorili sme si dosť šancí na to, aby sme zvíťazili. Žiaľ, nestrieľame góly. Verím, že v budúcnosti budeme mať viac šťastia, pretože aj o tom to je,“ poznamenal tréner Manchestru City Enzo Maresca.
Musia sa zlepšiť
Jeho tím bol aj po prehre naďalej líder tabuľky, no už iba o skóre pred Arsenalom, ktorý čakala nedeľňajší duel v Liverpoole.
„Myslím si, že naša reakcia na inkasovaný gól bola správna. Hru sme mali pod kontrolou, najmä v druhom polčase. Žiaľ, teraz je situácia taká, aká je a my sa musíme zlepšiť a ísť ďalej. Za nami je iba deväť zápasov a sme hore (v tabuľke).
Nemysleli sme si, že vyhráme všetky zápasy. Je normálne, že sa niekedy stane aj takáto situácia, preto musíme pochopiť, čo je potrebné spraviť lepšie a pokúsiť sa vyhrať ďalšie duely,“ uviedol Maresca.
Brighton, ktorý začal sezónu Premier League sériou úspešných výsledkov, nemal za sebou ideálne obdobie.
V Konferenčnej lige iba remizoval na ihrisku Jablonca 0:0, v predošlom kole Premier League prehral v Liverpoole 0:2 a v stredu vypadol v EFL Cupe po jedenástkovom rozstrele (predtým 2:2) s Manchestrom City. V sobotu mu však prichystal dokonalú odplatu.
Mali aj šťastie
Podľa 33-ročného trénera Fabiana Hurzelera išlo o veľmi cenné víťazstvo. „Pre tím a pre klub to veľa znamená.
Pred zápasom som povedal, že prísť sem a vyhrať tento zápas je otázka sebavedomia. Myslím si, že moji hráči trpeli, ale držali spolu.
Nebol to najľahší zápas a samozrejme, v niektorých momentoch sme mali aj šťastie, ale nakoniec sme vždy mali presvedčenie, že tento duel môžeme vyhrať. Som naozaj šťastný a hrdý na hráčov,“ poznamenal Hurzeler.