    Manchester City
    Manchester City
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Etihad Stadium
    21:00
    AEK
    AEK
    Fenerbahce - SlaviaSabah - DortmundSúvisiace

    ONLINE: Manchester City - AEK Atény dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

    Manchester City - AEK Atény: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Manchester City - AEK Atény: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Manchester City - AEK Atény.

    Futbalisti Manchester City a AEK Atény dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Manchester City - AEK Atény dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    20.10.2026 o 21:00
    3. kolo
    Manchester City
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    AEK Atény
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sleovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Manchester City a AEK Atény.

    Zverenci Enza Marescu začali nový ročník Ligy majstrov na trávniku portugalského Porto FC. Po dominatnom výkone dokázali Citizens zvíťaziť 2:0. V druhom zápase prívitali na domácom trávniku parížsky PSG. Vo výbornom zápase prehrali 2:4. Manchester je dnes jasným favoritom a očakáva sa jeho trojbodový zápis.

    Hostia z Atén si museli vybojovať účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov v náročnej kvalifikácii. V hlavnej fáze vyzvali v prvom zápase na domácom trávniku rakúsky LASK Linz a v tesnom zápase dokázali triumfovať 1:0. Druhý zápas prehrali na trávniku Šachťaru Doneck 1:3. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Liga majstrov - utorok, 20. október 2026

    20.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    2 - 1
    Slavia
    Slavia
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    20.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Sabah
    Sabah
    1 - 2
    Dortmund
    Dortmund
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    PSG
    PSG
    vs.
    Barcelona
    Barcelona
    Parc des Princes | Paríž
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Liverpool
    Liverpool
    vs.
    Villarreal
    Villarreal
    Anfield | Liverpool
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    vs.
    AEK
    AEK
    Etihad Stadium | Manchester
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Porto
    Porto
    vs.
    PSV
    PSV
    Estádio do Dragão | Porto
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Neapol
    Neapol
    vs.
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Stadio Diego Armando Maradona | Naples
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Stuttgart
    Stuttgart
    vs.
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    MHPArena | Stuttgart

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Manchester City - AEK Atény dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)