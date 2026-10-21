Obrovský pokles divákov. Na štadióne Manchestru City boli viditeľné celé prázdne rady

Futbalisti Manchestru City odohrali utorkový duel Ligy majstrov proti AEK Atény pred tisíckami prázdnych sedadiel. Na víťazstvo City 5:1 sa prišlo pozrieť 40.042 divákov.
Na novo rozšírenom štadióne Etihad s kapacitou 61.000 miest boli viditeľné celé prázdne rady.
Najnižšia návštevnosť domáceho zápasu City v tejto sezóne bola približne 32.000 divákov na zápase Ligového pohára proti druholigovému Norwichu. Všetky ostatné domáce duely v tejto sezóne mali návštevnosť nad hranicou 60.000 divákov.
„Myslím si, že tí, ktorí boli na štadióne, boli skvelí,“ povedal tréner City Enzo Maresca.
„V poslednom zápase proti Ipswichu boli fanúšikovia skvelí a na budúci týždeň nás čakajú dva domáce zápasy proti Brightonu. Nepochybujem, že atmosféra bude opäť vynikajúca,“ vyjadril sa Maresca.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - AEK Atény
Viac ako 60.000 divákov sa zúčastnilo predošlého zápasu v Lige majstrov proti Parížu Saint-Germain.
Fanúšikovia City, ktorí na duel neprišli, prišli o ďalší skvelý výkon Marescovho tímu, ktorý vedie tabuľku Premier League a rýchlo sa vzchopil po prehre s PSG.
Pri neprítomnosti Erlinga Haalanda, ktorý zostal na lavičke, strelil hetrik Phil Foden a do streleckej listiny sa zapísali aj Elliot Anderson a Rayan Cherki.