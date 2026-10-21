    Manchester City
    Manchester City
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    5 - 1
    2:0
    AEK
    AEK
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    Obrovský pokles divákov. Na štadióne Manchestru City boli viditeľné celé prázdne rady

    Poloprázdna tribúna počas duelu Manchester City - AEK Atény.
    Poloprázdna tribúna počas duelu Manchester City - AEK Atény. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. okt 2026 o 10:42
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    Na predošlý zápas Ligy majstrov proti PSG prišlo viac ako 60.000 divákov.

    Futbalisti Manchestru City odohrali utorkový duel Ligy majstrov proti AEK Atény pred tisíckami prázdnych sedadiel. Na víťazstvo City 5:1 sa prišlo pozrieť 40.042 divákov.

    Na novo rozšírenom štadióne Etihad s kapacitou 61.000 miest boli viditeľné celé prázdne rady.

    Najnižšia návštevnosť domáceho zápasu City v tejto sezóne bola približne 32.000 divákov na zápase Ligového pohára proti druholigovému Norwichu. Všetky ostatné domáce duely v tejto sezóne mali návštevnosť nad hranicou 60.000 divákov.

    „Myslím si, že tí, ktorí boli na štadióne, boli skvelí,“ povedal tréner City Enzo Maresca.

    „V poslednom zápase proti Ipswichu boli fanúšikovia skvelí a na budúci týždeň nás čakajú dva domáce zápasy proti Brightonu. Nepochybujem, že atmosféra bude opäť vynikajúca,“ vyjadril sa Maresca.

    VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - AEK Atény

    Viac ako 60.000 divákov sa zúčastnilo predošlého zápasu v Lige majstrov proti Parížu Saint-Germain.

    Fanúšikovia City, ktorí na duel neprišli, prišli o ďalší skvelý výkon Marescovho tímu, ktorý vedie tabuľku Premier League a rýchlo sa vzchopil po prehre s PSG.

    Pri neprítomnosti Erlinga Haalanda, ktorý zostal na lavičke, strelil hetrik Phil Foden a do streleckej listiny sa zapísali aj Elliot Anderson a Rayan Cherki.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Obrovský pokles divákov. Na štadióne Manchestru City boli viditeľné celé prázdne rady